開學在即 北市環保局今完成校園環境防疫消毒

新冠疫情上周確診數有回升情形，因應開學在即，北市環保局今天完成北市公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共274所學校公共環境防疫消毒，維護校園開放空間環境衛生，以降低疫病傳播風險，確保師生新學期上課健康安全。

環保局表示，國內新冠肺炎疫情管制近期雖陸續放寬，但疫情風險仍在，中央疫情指揮中心也推估變異株病毒仍可能使疫情升溫，為加強防疫，抱持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，在開學前進行校園環境防疫消毒。

環保局指出，重點包含各學校校園周邊公共環境及暑假期間開放給民眾使用之公共空間與設施，如校內遊具、洗手台、廁所等；消毒前由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出以維護安全，再由環保局防疫消毒人員噴灑環保署核准使用的消毒劑，可即時消滅病毒，同時避免影響生態及人員健康。