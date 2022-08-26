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板橋社宅擬標售遭質疑 新北強調滾動檢討
新北市板橋民權段社會住宅，新北市府為挹注市庫傳出研議標售，遭各黨派質疑侵害弱勢族群居住權益，議會下午開議時議員何博文、戴瑋姍對城鄉局、財政局、青年局連番質詢，財政局則表示目前民權段社宅如何處置尚未定案，滾動式辦理檢討。
2018年朱立倫時任市長時，動工興建板橋民權段28層住宅大樓，共311戶，新北市府可分回235戶，當時朱立倫曾表示，將做為社會住宅使用。目前大樓完工，卻傳出235戶社會住宅市府考慮標售。
市議員何博文表示，一般社會住宅中籤率僅10%左右，年輕人對於社會住宅需求迫切，市府卻跟建商合作準備賣出，前市長朱立倫說過要做社會住宅，現在市府到底打算要怎麼辦，要求市府承諾不會售出。
財政局長李泰興表示目前沒有標售的打算，未來如何處置將滾動式檢討。青年局長錢念群則說，青年局相當關心此案，並為青年族群積極爭取。
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