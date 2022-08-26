金瓜石立體彩虹階梯成亮點 遊客到訪拍美照

瑞芳區金瓜石沿途都有階梯時上時下，在社區中穿越或許可以發現不一樣的景色，祈堂老街的彩虹階梯是有名的地標和打卡景點，如今在銅山里長陳嶽生推動下，彩虹階梯立面也上色，成立體型態，用新面貌迎接遊客。

銅山里長陳嶽生說，祈堂老街的階梯特別長，加上附近都是長者居多，一開始由附近住戶發想，將階梯扶手彩繪成彩虹七彩顏色，讓長者步行在階梯上可以開心一點，沒想到獲得居民和遊客好評，今年則加碼將階梯立面也上色，從不遠處就可以彩虹階梯映入眼簾。

位在金瓜石祈堂老街附近的彩虹階梯，最近有了更新版本，原本只有階梯扶手上有七色顏色，但現在連階梯立面都有了色彩，也讓社區增添一大亮點，不少遊客都特地來拍照打卡，成為金瓜石地區難得一見的隱藏版彩虹階梯。