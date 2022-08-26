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黃金山城藝術饗宴27日登場 看表演還可DIY瓶燈

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所推出金山城藝術饗宴，集合瑞芳區學子展演藝術，還結合老街協會的假日市集，瓶燈手作體驗和文創攤位，歡迎大家一起玩。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所推出金山城藝術饗宴，集合瑞芳區學子展演藝術，還結合老街協會的假日市集，瓶燈手作體驗和文創攤位，歡迎大家一起玩。 圖／觀天下有線電視提供

接近暑假的尾聲，瑞芳區公所在明(27)日周六推出金山城藝術饗宴，這是集合瑞芳區學子展演藝術的表演舞台，另外還結合瑞芳老街協會的假日市集，集結瓶燈手作體驗和文創攤位，歡迎大家一起玩。

接近暑假的尾聲，瑞芳區公所重磅推出?金山城藝術饗宴，這是一場集合瑞芳區學子展演藝術的表演舞台，另外還結合瑞芳老街協會的假日市集，集結瓶燈手作體驗和文創攤位，歡迎大家一起玩。

瑞芳區長施玉祥說，今年在暑假的尾聲，辦理黃金山城藝術饗宴，就在明(27)日星期六，活動當天還有各個學校精彩的音樂表演及歌手演唱，除此之外還結合瑞芳老街協會的手作瓶燈體驗，還有闖關等活動,精彩可期,後疫情時期,希望大家做好防疫就可以來參與聽覺與視覺的饗宴。

瑞芳老街協會理事長柯瑞和說，黃金山城藝術饗宴除了火車站前有藝術表演可以欣賞，火車站後站老街協會也有封街的假日市集，邀請文創攤位進駐和民眾一起同樂，歡迎大小朋友趁著開學前攜手來參加。

瑞芳 老街 金山

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