汐止厚德里老人共餐辦的好 宗教團體捐物資
汐止區厚德里老人共餐轉眼邁入第九年，一直都有不少愛心資源支持，今(26)日這次宗教團體淨土院慈善會，則是捐贈了一批醬油、衛生紙、口罩以及罐頭等物資，希望能支持厚德里老人共餐，讓更多長輩越吃越健康。
淨土院慈善會秘書長林先生指出，今天是淨土院慈善會台北分會來汐止區厚德里辦公益愛心捐贈活動，因為，里長平時在地方上都很關心里民，照顧長者，所以，捐贈物資小小的一點心意，祝長輩在中秋節平安快樂。
厚德里長陳有諒表示，今天淨土院慈善會在秘書長的帶領下，和他的同仁們一起帶著愛心物資來到厚德里，將物資送給老人共餐，感受到他們滿滿的愛心，會將所有的物資送給老人共餐使用，因為裡頭也有不少吃的用的，真的非常感謝。
里長陳有諒也頒發感謝狀感謝淨土院慈善會捐贈一批物資，一起關心長輩，未來也會持續辦理，每個禮拜都有志工端出拿手好菜，希望透過老人共餐，鼓勵長輩每個星期多多出來走一走。
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