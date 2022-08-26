淡水祖師廟遶境為文化資產 廣納地方保存意見

淡水一年一度宗教大盛事「淡水清水巖清水祖師遶境」俗稱「淡水大拜拜」，每年農曆五月初五，「蓬萊老祖」遶境活動，新北市文化局在2013年登錄民俗活動無形文化資產，因此，文化局舉辦保存維護計畫說明會，希望可以廣納地方意見。

新北市文化局文資科專員 吳柏勳表示，這次計劃邀請淡蘭學會來進行研究，新北市為保護並維持文化多樣性，已推動登錄13項民俗活動，2013年登錄公告的「淡水清水巖清水祖師遶境」保存維護計畫已經進行到一個階段，包括基本資料建檔、調查與紀錄製作、傳習或傳承活動、教育與推廣活動、保護與活化等，持續進行推廣及傳承。

「淡水大拜拜」每年遶境隊伍眾多，包括了北管音樂傳統表演藝術保存者「淡水南北軒」，其他知名陣頭還有淡水平安獅、清水龍等等，都是屬於計畫中的一環，由於淡水大拜拜為地方自發性節慶活動，這次說明會目的為廣納地方、文史團體意見，推廣爭取更多民眾對宗教習俗文化認同。