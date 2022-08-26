暑期親子玩手作 金山公所DIY療癒「盆栽人」

金山區公所辦理親職教育講座，這場講座是讓爸爸媽媽帶著孩子玩起了盆栽，經由手作DIY的過程，親子為盆栽貼上表情貼紙，趣味的打造「盆栽人」，完成後帶回家照顧、點綴生活，也讓這場親子共同創造的快樂時光，透過盆栽人繼續延續下去。

金山區長廖武輝說，暑假接近尾聲，金山區公所要與爸爸媽媽一起把握親子時光，舉辦了好玩的親職教育講座，特別邀請在地的熊熊花圃坊，帶來手作盆栽的DIY活動，要為普通的盆栽妝點貼上眼睛與貼紙，搭配種下的植物虎尾蘭，趣味的打造盆栽人。

透過手作盆栽人，大朋友與小朋友一起討論盆栽的設計，貼紙要貼在哪裡？還有盆栽人應該是什麼表情？將花盆四面都裝飾好後，才種下像是盆栽人頭髮的虎尾蘭，一系列的互動過程讓親子更親近，情感大升溫。

熊熊花圃坊陳冠蓁表示，透過設計盆栽，讓小朋友可以動動腦，也經由貼貼紙的過程，訓練孩子的小肌肉。還有製作盆栽最怕的就是植物種不活，這次挑選虎尾蘭相當好種，還有機會長處側芽，兩、三天澆一次水，不會種不活，還有可能會因為生長得太好導致爆盆。

透過親子一起製作完成盆栽人，金山區公所希望能夠讓親子帶回滿滿的成就感，並且一起照顧盆栽人長大，還要將親子共同創造的愉快氛圍，經由盆栽的生活點綴，繼續在親子的日常中延續下去。