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議員問是否未送出書面辭呈？ 北市勞動局長陳信瑜：對

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
北市議員戴錫欽(左)質詢勞動局長陳信瑜(右)。圖／取自台北市議會直播網頁
北市議員戴錫欽(左)質詢勞動局長陳信瑜(右)。圖／取自台北市議會直播網頁

涉貪的台北市勞動局長陳信瑜的辭呈將於28日生效，傳出陳信瑜並未送出書面辭呈。議員戴錫欽今天問陳信瑜是否沒有送出書面辭呈，陳信瑜回應「對」，並說和市長柯文哲已就時間點等進行討論，請辭是自願的，之後要努力捍衛自己清白，「先退下來也好」。

陳信瑜接連遭質疑行政不中立及違反貪汙治罪條例，遭檢方搜索訊問，今有媒體報導陳信瑜不願離職，也有消息傳出陳信瑜其實沒有送出辭呈，戴錫欽及議員徐弘庭今天在議會質詢時都關切陳信瑜的請辭。

戴錫欽問陳信瑜是否有口頭請辭或書面辭呈，陳信瑜說「有」，表示柯文哲說辭職那天再確定就可以了，戴錫欽追問是口頭還是書面，陳信瑜說書面都準備好了，戴錫欽追問是否有送出，陳信瑜說「但是，就是，要先找人」，戴錫欽再問是否準備好書面辭呈但還沒送出，陳信瑜說「對」。

戴錫欽問，書面辭呈是否因為還沒找到人所以送不出去，陳信瑜說「對」，表示在等柯文哲批，戴錫欽質疑沒送辭呈柯文哲怎麼批？陳信瑜說「他也可以說不急著拿」。

陳信瑜說，請辭本來就已經討論好，時間點都有討論，她尊重市長的任命權，辭職這件事已經確定，細節「就尊重也感謝市長」，沒有「被請辭」的問題，她是心甘情願的，希望可以專心，她已把相關資料都提供給檢調，之後要努力捍衛自己清白，覺得應該先退下來，而且她蕁麻疹又發作，她很怕又要住院。

徐弘庭也關心陳信瑜是否「被請辭」，陳信瑜說辭職是出於自願，徐弘庭問她知後會不會加入黃珊珊競選團隊，她說要先休息一下。

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