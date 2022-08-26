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新北兩學校操場漏水、廁所不敷使用 蘇巧慧爭千萬改善

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
福營國中風雨操場地面不平整，造成學生打球安全疑慮，屋頂漏水也影響操場使用品質。圖／蘇巧慧辦公室提供
福營國中風雨操場地面不平整，造成學生打球安全疑慮，屋頂漏水也影響操場使用品質。圖／蘇巧慧辦公室提供

新莊福營國中風雨操場地面不平整，造成學生打球安全疑慮，屋頂也漏水。樹林區桃子腳國小出現校舍廁所不敷使用及便器待改善。立委蘇巧慧今邀集相關部會前往會勘，並向中央爭取千萬預算改善。

立法委員蘇巧慧今上午邀集教育部次長林騰蛟與地方民代等，先後針對新莊區福營國中風雨操場地坪整修工程，與樹林區桃子腳國小一期校舍廁所整建工程進行會勘。蘇巧慧表示，希望與教育部共同協助兩間學校的設備改善，提供經費與廠商媒合，讓工程盡早動工，早日提供學生更優質的學習環境。

蘇巧慧說，福營國中風雨操場為新北市數一數二大的風雨操場，更是附近鄉親舉辦活動的重要場地。校長李文旗提出，現在風雨操場地面不平整，造成學生打球安全疑慮，屋頂漏水也影響操場使用品質。

蘇巧慧表示，地坪整修工程總計花費290萬元，將請教育部務必盡全力協助提供經費，同時希望於明年寒假時，協助校方開始地坪整修工程。教育部次長林騰蛟回應，教育部會立刻協助校方地坪整修工程，此外，建議校方可將風雨操場屋頂改作光電，教育部體育署亦可協助媒合專門廠商施作。

至於樹林區桃子腳國小，也出現校舍廁所不敷使用，以及便器設備待改善問題。蘇巧慧表示許多問題應源自興建設計之規劃，不符合現在實際使用情形。當初規劃一期校舍是給國中生使用，現在多為國小生所使用，改善方向就應以國小生需求為主才符合實際需求。

目前桃子腳國小提報改善工程經費為732萬元，預計將改善16間廁所，期待提供2000多位師生更友善的如廁環境。蘇巧慧表示，工程經費會請學校統整專家學者意見，再提供國教署完整書面資料，同時將與國教署保持密切聯繫，確保改善工程如期進行。

校長郭昱晨指出，現在一期校舍廁所有許多問題亟待改善，包括通風不佳、洗手處不夠，男廁小便斗高度過高，不符低年級孩童使用規格，以及廁所地面高低差過大，低年級學生使用時有危險疑慮等。

次長林騰蛟回應，國教署有很高機會可以向行政院爭取到經費，也要請新北市教育局再將此案列為「優先學校」，讓工程順利早日進行。

樹林區桃子腳國中小校長郭昱晨指出，現在一期校舍廁所有許多問題亟待改善，包括通風不佳、洗手處不夠，男廁小便斗高度過高，不符低年級孩童使用規格，以及廁所地面高低差過大，低年級學生使用時有危險疑慮等。圖／蘇巧慧辦公室提供
樹林區桃子腳國中小校長郭昱晨指出，現在一期校舍廁所有許多問題亟待改善，包括通風不佳、洗手處不夠，男廁小便斗高度過高，不符低年級孩童使用規格，以及廁所地面高低差過大，低年級學生使用時有危險疑慮等。圖／蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧 教育部

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