中和公園變電箱成紙紮屋 鬼月嚇壞夜間民眾

全台各地隨處可見的變電箱，台電會進行美化工程讓變電箱融入市容，但新北市中和四號公園的變電箱，卻被漆的像紙紮屋一樣，農曆七月嚇壞夜間民眾，議員羅文崇要求市府檢討改進，民政局長表示將蒐集民意辦理。

新北市議會今進行一至六審各機關聯合業務報告及質詢，議員羅文崇質詢時出示中和四號公園變電箱照片，只見矮小的變電箱，被漆成房屋的模樣，外觀像極燒給往生者的紙紮屋。

羅文崇也出示台北及台南的變電箱美化設計，台北設計成類似投幣式販賣機、台南則是漆的像書櫃充滿文藝氣息，他說，新北的四號公園變電箱為何設計成像紙紮屋一樣，鬼月時間晚上民眾看到心理都感覺毛毛的，要求市府檢討改進。民政局長柯慶忠表示將收集地方民意改進辦理。