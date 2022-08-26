聽新聞
test
0:00 / 0:00
中和公園變電箱成紙紮屋 鬼月嚇壞夜間民眾
全台各地隨處可見的變電箱，台電會進行美化工程讓變電箱融入市容，但新北市中和四號公園的變電箱，卻被漆的像紙紮屋一樣，農曆七月嚇壞夜間民眾，議員羅文崇要求市府檢討改進，民政局長表示將蒐集民意辦理。
新北市議會今進行一至六審各機關聯合業務報告及質詢，議員羅文崇質詢時出示中和四號公園變電箱照片，只見矮小的變電箱，被漆成房屋的模樣，外觀像極燒給往生者的紙紮屋。
羅文崇也出示台北及台南的變電箱美化設計，台北設計成類似投幣式販賣機、台南則是漆的像書櫃充滿文藝氣息，他說，新北的四號公園變電箱為何設計成像紙紮屋一樣，鬼月時間晚上民眾看到心理都感覺毛毛的，要求市府檢討改進。民政局長柯慶忠表示將收集地方民意改進辦理。
另外，羅文崇出示資料顯示新北市電纜地下化109年9436公里，今年只增加至9795公里，認為電纜地下化進度不佳，經發局長何怡明表示，電纜地下化持續進行，由於工程介面緣故，今年下半年度會加速進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言