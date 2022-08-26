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影／台北城市博覽會明開幕 柯文哲感謝歷任市長

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲。記者徐偉真／攝影

台北市城市博覽會明天將正式開幕，台北市長柯文哲今天在記者會上表示，辦城市博覽會是因為台北市需要繼續前進，要更多對話和交流才能進一步和世界接軌，他也感謝歷任市長吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌任內在台北執行的重大政策，讓台北的宜居永續打下良好基礎。

城市博覽會今天舉辦開幕記者會，柯文哲及兩位副市長黃珊珊、彭振聲均出席，另外包括美國、日本、泰國、新加坡等多個外國駐台使館派代表參加，目前正在台灣短暫遊學的斯洛伐克議員齊阿克（Miroslav Ziak）也出席。

柯文哲說，辦博覽會是因為台北需要繼續前進，需要集結更多智慧和力量，需要更多對話和交流，才能讓台北進一步和世界接軌，他希望帶領市民走讀台北的歷史和新生、過去和現代、再生和韌性，來加強對台北的認同和關懷。

柯文哲提到歷任市長的政績，表示吳伯雄任內台北捷運開始動工，黃大洲打造了大安森林公園，陳水扁任內台北捷運開始營運，馬英九建置市民運動中心引領全民運動風潮，郝龍斌引入微笑單車系統，提供市民便利的接駁工具，台北的城市榮光是集結眾人智慧、歷任市長努力的成果。

黃珊珊將於城市博覽會後離職參選，柯文哲說，工作到最後一秒。黃珊珊說，每天都要把最後工作做好，城博是她督導，開幕後她階段性任務完成，這是必要完成的工作。

柯文哲之前曾說台北9月之後只剩一位副市長彭振聲，柯文哲今天說，蠟燭不只可以兩頭燒，還可以到處燒，「就認真工作，不然怎麼辦？」不過其實原本是一個市長、三個副市長、一個秘書長、三個副秘書長，所以府層級長官有八位，現在是把八個人的工作分配給六個人，所以沒有想像中嚴重，但還是累了一點。

台北市政府研考會表示，城市博覽會將於27日在花博公園爭艷館揭幕，為期16天；博覽會一共分為六大展區，包括「永續發展」、「城市再生」、「打開台北」、「共融社會」、「創新創業」及「智慧城市」。

台北城市博覽會今舉行開幕記者會，台北市長柯文哲(左3)、台北市議會議長陳錦祥(右3)、斯洛伐克議員齊阿克(左2)、法國在台協會主任公孫孟(左1)張開雙臂表示歡迎。記者徐偉真／攝影
台北城市博覽會今舉行開幕記者會，台北市長柯文哲(左3)、台北市議會議長陳錦祥(右3)、斯洛伐克議員齊阿克(左2)、法國在台協會主任公孫孟(左1)張開雙臂表示歡迎。記者徐偉真／攝影
台北城市博覽會今舉行開幕記者會。記者徐偉真／攝影
台北城市博覽會今舉行開幕記者會。記者徐偉真／攝影

柯文哲

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