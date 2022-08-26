十三行博物館推走讀活動 暢遊八里水岸名勝

2022「全國古蹟日」即將於9月登場，十三行博物館響應「新北古蹟，永續發展」主軸，於9月17日、24日兩天，分別推出「廟玩八里嬉遊趣」及「河岸雙輪練習曲」兩場走讀活動，帶領民眾一覽淡水河出海口精彩的人文與自然生態。即日起開放網路與電話報名，活動全程免費。

十三行博物館館長柏麗梅表示，位於觀音山腳的八里，是先民們從海外登陸臺灣，順著淡水河系進入台北盆地的第一站，留存著許多先人開墾的痕跡。今年9月的古蹟日，大家可以透過專業導覽者生動的解說，深度暢遊八里左岸及挖子尾，一同在時光倒影裡尋找八里百年前的風華歲月。

9月17日率先登場的「廟玩八里嬉遊趣」，以具有兩百餘年歷史的八里開台天后宮為起點，途經在地信仰中心大眾爺廟，一路走到淡水河岸渡船頭、老榕碉堡與婚紗廣場。觀眾除了可以藉由導覽解說認識在地人文，還可利用智慧型手機聆聽「八里聲音漫遊」聲音劇場，體驗時空交錯的奇幻感受。

9月24日「河岸雙輪練習曲」由十三行博物館出發，跟著熟門熟路的「帶路人」在初秋時節輕鬆地騎著單車，悠遊位在河海交界的挖仔尾老街、生態園區、大營公廟與觀海長堤，看見八里最天然質樸的面貌。