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樹林山佳及板橋新海濕地睡蓮開 最佳觀賞時間去不撲空

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
山佳荷花池花中睡美人與水面倒影。圖／新北高灘處提供
山佳荷花池花中睡美人與水面倒影。圖／新北高灘處提供

隨時節漸入初秋，睡蓮現正在樹林山佳荷花池及板橋新海二期濕地盛開，而睡蓮也有「花中睡美人」之美譽，吸引不少攝影師慕名前來拍攝。新北高灘處表示，上述兩處的睡蓮是晝開睡蓮，花朵約在清晨6點至8點間開放，隨著時間漸漸又閉合，民眾可在清晨或傍晚的最佳觀賞時段前往。

高灘處指出，睡蓮是世界最早的被子植物，在冰河時期即已廣泛分布於全球各水域沼澤地帶，而台灣的氣候溫暖，具有充足的陽光，非常適合睡蓮的生長，睡蓮對於水澤地區的水質淨化功能相當重要，因其生物質量增加速率相當快、病蟲害少且栽培管理比其它花卉較為簡易。

睡蓮同時也是極佳的水生觀賞植栽，於希臘語譯成「寧芙」，是希臘神話中居住在山林水澤中的美麗女神之意，因為晝開睡蓮大多夜晚時睡覺，故也有「花中睡美人」之美譽。

此外，睡蓮與荷花外型相似常較人混淆，親緣關係卻相差甚遠，最容易辨別的不同在於睡蓮葉子平貼水面有裂縫，蓮葉出水挺立無裂縫，另因睡蓮生長於淤泥中，但開出來的花朵還依然美麗而純淨，睡蓮的花語象徵著純真或純潔，常在古詩詞裡出現睡蓮一詞，富具一番詩意。

高灘處代理處長張修銘表示，樹林山佳荷花池及板橋新海二期濕地的睡蓮是晝開睡蓮，花朵約在清晨6點至8點間開放，隨著時間漸漸又閉合，開合時間仍視當日天候條件略有誤差。建議民眾可避開正中午陽光強烈的時候，在清晨或傍晚散步之時，來觀賞睡蓮的盛開與閉合兩種姿態，捕捉睡蓮之水中女神。

晝開睡蓮花朵約在清晨6點至8點間開放。圖／新北高灘處提供
晝開睡蓮花朵約在清晨6點至8點間開放。圖／新北高灘處提供
新海二期濕地睡蓮盛開展現美麗的姿態。圖／新北高灘處提供
新海二期濕地睡蓮盛開展現美麗的姿態。圖／新北高灘處提供
睡蓮是極佳的水生觀賞植栽。圖／新北高灘處提供
睡蓮是極佳的水生觀賞植栽。圖／新北高灘處提供
晝開睡蓮花朵約在清晨6點至8點間開放。圖／新北高灘處提供
晝開睡蓮花朵約在清晨6點至8點間開放。圖／新北高灘處提供
濃綠的葉片點綴淡紫色睡蓮的清新脫俗。圖／新北高灘處提供
濃綠的葉片點綴淡紫色睡蓮的清新脫俗。圖／新北高灘處提供
11晝開睡蓮，花朵約在清晨6點至8點間開放。圖／新北高灘處提供
11晝開睡蓮，花朵約在清晨6點至8點間開放。圖／新北高灘處提供
睡蓮葉子平貼水面有裂縫，睡蓮的花語象徵著純真或純潔。圖／新北高灘處提供
睡蓮葉子平貼水面有裂縫，睡蓮的花語象徵著純真或純潔。圖／新北高灘處提供

荷花 濕地 希臘

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