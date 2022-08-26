快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北月底前帶狗上班 滿20隻動保處派人免費打疫苗

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
只要企業開放員工帶狗狗至辦公室，數量滿20隻即可聯繫動保處安排獸醫免費到公司施打一劑狂犬病預防針，活動到8月底止。圖／新北市動保處提供
只要企業開放員工帶狗狗至辦公室，數量滿20隻即可聯繫動保處安排獸醫免費到公司施打一劑狂犬病預防針，活動到8月底止。圖／新北市動保處提供

今天8月26日是國際狗狗日，新北市動保處鼓勵公司打造友善動物環境，只要企業開放員工帶狗狗至辦公室，數量滿20隻即可聯繫動保處安排獸醫免費到公司施打一劑狂犬病預防針，活動到8月底止。　

國際狗狗日人類思考狗對人類重要性，每人都可打造更友善的動物生活環境。動保處為鼓勵民間企業打造友善寵物上班環境，於國際狗狗日至8月底企業開放員工帶狗狗一起上班，狗狗數量滿20隻即可聯繫動保處，安排公務獸醫師到公司為需要的狗狗免費施打一劑狂犬病預防針。

時刻影像工作室位於新北市中和區，公司從事廣告服務及影像設計，也非常支持愛護動物的觀念。負責人蔡定洋表示，自己非常喜愛動物，於自家也養了5隻狗，這次特別於國際狗狗日響應動保處辦的活動，寵物陪伴一同上班能為公司增添新樂趣新活力，推廣寵物友善風氣，營造與寵物共同奮鬥的工作環境。

動保處獸醫師林孟謙表示，經研究指出寵物有安定人心、抗憂鬱及增進大腦思考等功效，帶寵物上班不僅可以保持好心情，同時飼主也可以藉機教育狗狗社會化及禮貌運動，希望民眾在上班時都能夠享受有狗狗陪伴在身邊的幸福感。

新北市動保處表示，狗狗是人類最忠誠夥伴，藉由國際狗狗日鼓勵民間企業開放帶狗上班，提振員工精神，舒緩員工工作壓力。

時刻影像工作室位於新北市中和區，公司從事廣告服務及影像設計，也非常支持愛護動物的觀念。圖／新北市動保處提供
時刻影像工作室位於新北市中和區，公司從事廣告服務及影像設計，也非常支持愛護動物的觀念。圖／新北市動保處提供

狗狗 獸醫師 寵物

延伸閱讀

蔡英文「新北只缺一好市長」 林佳龍暗批侯友宜難合作

林佳龍稱「改變不需太大勇氣」 侯友宜：新北一步一腳印

影／蔡英文赴板橋為林佳龍站台 前里長現場大罵新北市府

助水產養殖業防範疾病 中山大學攜手高市動保處出書

相關新聞

蓋偉大棒球場很難？他點出「這場館」的問題

本月初，巴爾的摩金鶯隊（Baltimore Orioles）於主場金鶯公園（Oriole Park at Camden Yards）慶祝這座廣受媒體讚譽的「復古經典式球場（Retro-classic Ball Park）」啟用滿三十週年。金鶯公園的啟用，不但改變1990年代後美國職業棒球場的設計概念，也讓運動一躍成為美國在談論市中心再生時的關鍵詞。金鶯公園作為美國都市再生的標竿案例，自然也受到美國其他城市，如克里夫蘭、亞特蘭大、聖地牙哥、匹茲堡等，仿效其棒球場設計與規劃模式。

新北河濱公園 違規電動二輪車橫行

新北河濱公園內常有民眾騎乘違規改裝的電動二輪車超速行駛，時速動輒50到60公里以上，甚至破百，成為影響民眾安全的不定時炸...

疫苗資料塗黑「過一年才提」？蔣辦轟陳時中「不誠實」

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前批評，送到立法院內的疫苗採購資料有三分之二塗黑，稱是「遮羞布」。民進黨台北市長參選人陳時中...

城市美學太掉漆 議員揭：北市新人跨縣市登記結婚

結婚是終身大事，台北市戶政事務所提供結婚背板，給登記結婚的新人拍照留念。台北市議員許家蓓指出，北市戶所結婚背板美感不一，...

謝國樑攜基隆議員 至新北吸取捷運經驗

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天與基隆議員及新北市長侯友宜，共同前往十四張捷運站查看捷運共構計畫，謝國樑表示，希望藉由吸取...

基隆汐止水情9/3起亮黃燈 夜間減壓供水

經濟部今天召開供水情勢檢討會議，決議即日起新北市（不含汐止區）、桃園及台南地區調整為水情提醒綠燈；9月3日起，基隆（含新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。