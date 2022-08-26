新北月底前帶狗上班 滿20隻動保處派人免費打疫苗

今天8月26日是國際狗狗日，新北市動保處鼓勵公司打造友善動物環境，只要企業開放員工帶狗狗至辦公室，數量滿20隻即可聯繫動保處安排獸醫免費到公司施打一劑狂犬病預防針，活動到8月底止。

國際狗狗日人類思考狗對人類重要性，每人都可打造更友善的動物生活環境。動保處為鼓勵民間企業打造友善寵物上班環境，於國際狗狗日至8月底企業開放員工帶狗狗一起上班，狗狗數量滿20隻即可聯繫動保處，安排公務獸醫師到公司為需要的狗狗免費施打一劑狂犬病預防針。

時刻影像工作室位於新北市中和區，公司從事廣告服務及影像設計，也非常支持愛護動物的觀念。負責人蔡定洋表示，自己非常喜愛動物，於自家也養了5隻狗，這次特別於國際狗狗日響應動保處辦的活動，寵物陪伴一同上班能為公司增添新樂趣新活力，推廣寵物友善風氣，營造與寵物共同奮鬥的工作環境。

動保處獸醫師林孟謙表示，經研究指出寵物有安定人心、抗憂鬱及增進大腦思考等功效，帶寵物上班不僅可以保持好心情，同時飼主也可以藉機教育狗狗社會化及禮貌運動，希望民眾在上班時都能夠享受有狗狗陪伴在身邊的幸福感。