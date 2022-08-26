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板橋民權段社宅擬標售遭批 侯：按既有目標與中央合作

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北市社會住宅都有按照既有目標跟中央一起合作，除了多元興辦社會住宅也會把品質提升，更重要數量也能夠滿足大家的需求。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示，新北市社會住宅都有按照既有目標跟中央一起合作，除了多元興辦社會住宅也會把品質提升，更重要數量也能夠滿足大家的需求。記者李定宇／攝影

今年5月本報揭露板橋民權段社宅，新北市府研議變賣出售，由於社宅出售等同壓縮有居住需求的市民權益，事件引起藍、綠、時力各方監督，新北市長侯友宜今對此回應表示，社宅按照既有目標跟中央合作，並透過各種方式提升數量滿足需求。

位在新板特區旁一塊精華土地，2018年新北市府開工興建公辦都更大樓，建商配合開發，市府預計可拿回235戶，當時前市長朱立倫曾表示，未來預計做社會住宅

目前大樓已完工，今年5月議員劉美芳向本報指出財政局研擬標售，批評罔顧民眾居住權益。財政局當時則表示，市府須考慮財務效益，需要財源供用地基金辦理各項建設，目前尚未決定該都更案後續處置方式。

由於社會住宅若標售等同減少弱勢族群居住社宅機會，劉美芳當時批評現今房價過高，年輕人或弱勢族群想在都市安身立命簡直難如登天，財政局不應只顧市府財政收入，罔顧民眾居住權益。綠營議員何博文也就此議題在議會質詢，成為不分藍、綠持續關注的民生議題。

新北市長侯友宜今對此表示，新北市社會住宅都有按照既有目標跟中央一起合作，在今年到明年的時候會有1.1萬戶興建完畢，未來在中長期還規劃了4.5萬戶，現階段的租金補貼也有3.2萬戶，還有包租代管有8千戶，新北市除了多元興辦社會住宅，也會把品質提升，更重要數量也能夠滿足大家的需求，全力以赴。

另外國民黨將舉行全代會，侯友宜對此表示，黨有規劃一定全力支持，更重要大家要團結在一起並肩作戰、一起努力為市民來做事。

社宅 社會住宅 侯友宜 租金補貼

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