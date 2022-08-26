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雲端智慧中心揭幕 侯友宜：成為智慧學校運籌中心

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至板橋大觀國中，為雲端智慧科技中心揭幕。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至板橋大觀國中，為雲端智慧科技中心揭幕。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午至板橋大觀國中，為雲端智慧科技中心揭幕，雲端智慧科技中心為未來智慧學校運籌中心，以視覺化呈現新北教育大數據，並展示教育報告與創新支持系統，以科技收集數據為學校進行檢查，減輕校務評鑑行政負擔。

侯友宜表示，新北市全國首座雲端智慧科技中心正式成立，最重要是未來智慧學校的籌備中心，面對整個雲端科技新興在發展的過程當中，未來所有的教育會以雲端智慧科技中心用大數據的分析來作為教育政策的方向，以及用創新服務支援系統來改變，讓我們教務評鑑數位轉型。

他說，中心可讓老師們在新興科技體驗中心學到更先進科技跟學子指導，新北市這幾年投入30億在整個智慧網路以及班班有智慧教室，現在大概中大型學校同時可以有2千台平板電腦同時上網，讓所有學校網路在使用上都無阻礙，更重要未來4年班班智慧教室要達成，新北的智慧雲端科技中心可更精準用科技分析教育政策，調整創新行政服務系統，讓老師、同學們學習更快速。

教育局說，為減輕學校準備傳統校務評鑑行政負擔，首創教育報告與創新支持系統，計畫主持人王麗雲教授表示，舊制校務評鑑每5年辦理一次，為長期追蹤及了解各校辦學情形，透過雲端智慧科技中心資訊系統建置，長期追蹤及蒐集各校重要辦學資料，分析產出各校經營報告，提供學校辦學客觀資訊，使得學校更加了解經營脈絡及變化，達到「免填自評報告、免傳佐證資料、無痛有效健檢、自我品質保證」之特色。

雲端智慧科技中心將成為教育新興科技探索、研發、實驗之場域，與業界科技大廠合作，不定時推出新興科技產品，揭幕典禮當日規劃多樣體驗空間與活動，包含1鍵Meet、LIVE直錄播教室、透明觸控螢幕與手控科技展示等內容。同時智慧探索研究空間首度露臉，教師可在專為教學與增能量身打造的場域中，整合數位資源，建立數位教與學新模式，提升適性學習質量。

教育局長張明文表示，新北市今年每校均有1G以上光纖網路，中大型學校可供2000台平板同時上網順暢，輔助推動教育部生生用平板計畫。雲端智慧科技中心由教網中心轉型，是新北未來智慧學校運籌中心，成為智慧教育的加速器。

教育局長張明文表示，新北市今年每校均有1G以上光纖網路，中大型學校可供2000台平板同時上網順暢。記者李定宇／攝影
教育局長張明文表示，新北市今年每校均有1G以上光纖網路，中大型學校可供2000台平板同時上網順暢。記者李定宇／攝影

侯友宜 教育局

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