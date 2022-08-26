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停車需求增 淡水、林口、中和部分巷弄停車格9月起收費
為因應林口、淡水新市鎮人口成長、停車需求激增，新北市交通局表示，淡水區新市二路4段230巷、中山北路3段31巷，以及林口區南勢六街的路邊汽車停車格，將自9月1日起採平日停車收費管理，以提升周轉率。
交通局停車營運科長許芫綺表示，這次納入收費的淡水區新市二路4段230巷、中山北路3段31巷與中和區國光街112巷均自上午7時至下午8時，林口區南勢六街則自上午8時至下午6時；淡水新市二路4段230巷與中山北路3段31巷採計次收費，4小時開單1次，每次30元，中和區國光街112巷與林口區南勢六街，採計時收費，每半小時收費10元，收費時間均為周一至周五。
另外，人口稠密的中和區國光街112巷內的路邊汽車停車格也因免費開放停車，反遭久停占用，交通局經會同相關單位會勘後，決定同樣從9月1日起改採停車收費，改善停車秩序及環境髒亂等問題。
交通局提醒，車主可多利用新北市路邊停車費行動支付，可享「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠，不分新舊用戶，每繳費滿3筆，第3筆折5元，新用戶再享前3個月6折優惠。相關訊息可撥打免付費電話：0800-007-550（您停車，我服務），或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網（ https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/ ）。
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