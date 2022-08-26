淡蘭古道新書發表 侯友宜盼減少選舉衝突了解淡蘭之美

新北市觀旅局今天發表淡蘭古道全新步道旅遊書，此次邀集7位達人執筆，書寫出這條200公里長距離步道的見聞及遊程，新北市長侯友宜出席新書發表會，更說：「今年是選舉年，很多政治人物都會出書，希望減少選舉衝突，大家多了解淡蘭古道之美」。

觀旅局長楊宗珉表示，2019年出版的「淡蘭古道-北路」達5刷，廣受市場好評，本次再攜手晨星出版社邀請7位淡蘭達人上路書寫，其中還經歷疫情封山的困境，終於完成淡蘭古道上自然生態及人文風土的豐富紀錄，書中也呈現淡蘭古道從定線至品牌形塑背後的故事，更收錄22處在地生活的職人故事、手作步道的第一手知識，將淡蘭古道之美封藏在書中給大眾認識。

楊宗珉表示，書中多張精美的手繪地圖是另一大亮點，本次延攬金鼎獎山岳繪師沈恩民，一步一腳印走完淡蘭古道全程所繪製。

沈恩民分享，200公里的步道在地圖上可能只有幾公分，卻是花了800小時以上的踏勘紀錄，插畫也是旅途中真實的隨筆，這些付出都是為了讓古道的美進到大家心中，想知道更多故事的朋友也歡迎參加後續舉辦的2場新書分享會。

侯友宜表示，書中囊括實用的全路健行指南及精美相片，其中金鼎獎畫師60公分的拉頁地圖更是傳神呈現出景點及地標，邀請民眾親自踏上淡蘭古道，體驗古道淵遠流長的百年里山風情。