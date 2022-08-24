柯文哲報告重大預算案 挨批雞毛蒜皮「混吃等退」

台北市長柯文哲中午拜會北市議會國民黨團，報告優先議案和預算，尋求議會支持，但報告內容挨批空洞；黨團書記長、市議員秦慧珠批評市府21項預算案都是雞毛蒜皮、零星小工程，不覺得汗顏丟臉？並當面批柯文哲已經跛腳，8年留爛攤子令人失望，市府都在混吃等退，「天佑台北市民」。柯文哲則說，這些做得完，已經很厲害了。

秦慧珠說，柯文哲報告15個追加減預算，有4個法案6個議案，都是今年要做的，不是明年，甚至要在最後三、四個月要完成的，而且明年報告21個重大法案和政策性預算，有什麼重大？留給下任市長的竟是圖書館康寧分館興建工程，或是國小、國中活動中心的工程，高中的綜合大樓、市場改建、游泳池和網球場的改建，都是雞毛蒜皮小工程。

秦慧珠說，市長要對市民交代，市政是一棒接一棒 ，明年不管誰當市長，局處首長應該編最好的預算，讓明年台北市有重大建設可以展開，結果今年還在提音圖的工程，且要等113年下半年才開工，明年市長怎麼做事？

柯文哲說，這做得完已經很厲害了。而且「音圖是炸彈」要小心 ，不然會重蹈北藝的覆轍；秦慧珠則大怒，這炸彈是誰丟的？是柯文哲，要不要請辭謝罪？柯文哲說，「音圖在我手上還可以控制」。

柯文哲說，音圖中心是時間上的問題，分兩階段，剛好市府現在執行了第一階段，現在要執行第二階段，要小心設計出來的會超過預算，「這要小心」。

議員張斯綱則說，有這麼重要的事，但文化局長已經拍屁股走了，北藝也還有坐椅的問題，現在暫時都一致了，但後續還有維修等問題。

秦慧珠表示，柯文哲留下雞毛蒜皮的預算，明年誰當市長都沒有辦法做重大工程，12月25日就職的市長，明年要編後年預算，如果有重大規畫，要編後年的預算，開工要到大後年，換句話說，新市長3年後才會看到台北市重大工程，其他都停擺，因柯文哲留下的爛攤子，繼承這麼爛的市政規畫。

柯文哲強調，北市的重大工程，下任市長剪綵剪不完，只要規畫好，按步就班做完就已經很厲害，現在所有大工程都在進行，包括公宅 ，西區、東區門戶計畫完工，只要按步就班，剪綵剪不完，接下來新的建設，包括TOD（大眾運輸導向都市發展）及EOD（市有建物及用地整合運用導向都市發展）等大規模的計畫，都已經做好了。