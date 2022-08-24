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弱勢家庭資源不足 新莊5扶輪社捐尿布及奶粉挹注

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
發起這次捐贈活動的新泰扶輪社長徐銘駿表示，五個在地扶輪社會持續行善公益，幫助在地的弱勢家庭。記者江婉儀／攝影
發起這次捐贈活動的新泰扶輪社長徐銘駿表示，五個在地扶輪社會持續行善公益，幫助在地的弱勢家庭。記者江婉儀／攝影

有感於弱勢家庭資源不足，國際扶輪3490地區新北市第三分區新泰、新莊、新莊東區、新莊中央及新莊南區等5個扶輪社，今天上午於新莊及泰五林社福中心共同捐贈大批高單價的尿布與奶粉，市值超過10萬元，由新北市社會局副局長許秀能代表受贈，希望弱勢家庭的孩子與長輩都能得到妥善的照顧。

新莊社福中心主任高涓涓表示，兩中心合署辦公，長期服務新莊、泰山、林口、五股四區有社會福利服務需求的民眾。轄內有多所學校、醫院、賣場，並設有工業區及社會住宅等，因交通便利及就業機會多，吸引大量外來人口定居。

泰五林社福中心主任劉懿庭說，在新興都會的繁榮背後，存在有許多無法因應日益高漲物價的弱勢家庭，有些家戶為了節省開銷，減少尿布更換的頻率，甚至稀釋奶粉，常令訪視的社工聞之心酸，因此積極媒合各方資源來挹注。

許秀能表示，新、泰、五、林等新興地區，是外來人口移入的重要區域，移居家庭除了面臨城市生活適應問題，也因親友支持系統較薄弱，家庭照顧壓力更顯沉重。新莊及泰五林兩社福中心每年提供近400戶弱勢家庭的尿布及奶粉，以減輕他們的負擔，非常感謝5個在地扶輪社長期的協助。

新泰扶輪社長徐銘駿表示，這次參與的5個扶輪社致力公益，長年與社會局合作，捐贈物資協助弱勢家庭。新泰社曾於2016年及2020年捐贈惜食分享車。2019年起更每年聯合新莊地區5個在地扶輪社共同捐贈奶粉、尿布、調理包等民生物資給新莊及泰五林社福中心，而且都是由社員親往大賣場比價，以發揮最大效益。

新莊5扶輪社揪團採買高單價的尿布及奶粉，幫助新泰五林地區的弱勢家庭。記者江婉儀／攝影
新莊5扶輪社揪團採買高單價的尿布及奶粉，幫助新泰五林地區的弱勢家庭。記者江婉儀／攝影
新莊5扶輪社揪團採買高單價的尿布及奶粉等，幫助新泰五林地區的弱勢家庭，由新北市社會局副局長許秀能（左四）代表受贈。記者江婉儀／攝影
新莊5扶輪社揪團採買高單價的尿布及奶粉等，幫助新泰五林地區的弱勢家庭，由新北市社會局副局長許秀能（左四）代表受贈。記者江婉儀／攝影

弱勢家庭 社工

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