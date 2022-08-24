柯文哲任內涉貪達108人超越前朝 議員：還敢打清廉牌？

台北市長柯文哲上任近8年來，弊案超越郝市府。根據北市府統計，柯市府任內依貪汙起訴的公務員高達108人，比郝龍斌時代的102人還要多，議員吳沛憶酸「有這樣表現還敢整天打清廉牌」；柯文哲今回應，第一任第一年最多是因為上任就大清掃結案，雖然特別多，但要看犯罪年份，議員本身也知道，「她故意要黑我而已」

吳沛憶提到，柯文哲過去曾說「上樑不正，下樑歪」，長官的態度會影響部下，這一點從數字就看得非常清楚過去四年台北市政府因為貪污被起訴的人數，不到前朝的一半。柯文哲還說「我任內有哪個局處長是因為貪汙下台？」、「台北市貪汙不見了這最厲害，最多只有工友、警察收紅包，科長以上幾乎全軍覆沒」

吳沛憶表示，北市府交報告，在柯文哲任內被依貪汙起訴的市府員工多達108人，人數比郝龍斌時代的102人還高，2020年12月公燈處前處長陳榮興因為弊案遭檢調約談、2022年3月北市殯葬處副處長王文秀被聲押、2022年7月陳信瑜特別費弊案遭搜索。

吳沛憶指出，柯文哲任期越後面，涉弊案的層級越高，其中陳信瑜４月因涉及用局長身分逼工會支持黃珊珊以及違法洩露勞檢資料請辭1次，7月底又因為涉貪再度請辭，但是柯硬是把辭呈壓了幾個月，反問「柯在袒護下屬嗎？錯，他是不想留下自己任內局處長涉貪下台紀錄」。

吳沛憶說，公部門同仁絕大多數是清廉的，但難免有少數害群之馬，柯文哲最大的問題是，說的總是比做的多很多，唯有貪汙起訴，是做的比說的多，有這樣的表現還敢整天打清廉牌，諷刺「誰給你的勇氣？璧如嗎？」

柯文哲今下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂閉幕」受訪時回應，若把連續三屆市長，每一任的貪汙案被起訴做成表，會發現第一任第一年最多，因為從犯罪、偵察到起訴，國家司法程序冗長，常有拖2、3年，所以上任後就大清掃，要結案的抓光光處理掉，才看起來特別多，但是看犯罪年份，第二任就少很多了，「看數字也知道，議員也知道，她故意要黑我而已」。