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柯文哲參觀兒少互動體驗展「印象深刻」 笑稱反省了一下

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲(右2)參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學」互動體驗展，和小朋友合影。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲(右2)參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學」互動體驗展，和小朋友合影。記者徐偉真／攝影

兒福聯盟舉辦「擅長調頻的泡福同學」互動體驗展，台北市長柯文哲和社會局長周榆修今天出席觀展。柯文哲說，對於每個展區都印象深刻，周榆修則說，他反省了一下自己有多久沒有聽小孩的心聲了，也回想他的父親對自己說過什麼話，不管是鼓勵還是責罵都會留在心裡很久。

兒福聯盟在暑假尾聲於松山文創園區舉辦「擅長調頻的泡福同學」互動體驗展，展期為8月20日至8月28日。兒福聯盟表示，泡福是兒福聯盟的吉祥物，「調頻」來自廣播的概念，大人若頻道沒有調對就聽不到孩子的聲音，泡福就負責幫助兒少和世界對話，讓大人能聽到小孩的心聲。

柯文哲今天和周榆修一起出席互動展，柯文哲在現場人員的導覽下參觀每個展區。柯文哲說，每個展區都讓他印象深刻，也反省了一下，和幼兒互動及合照時，他還問旁邊的幼童幾歲，得知幼童兩歲多後，還問對方明年要不要念幼幼班。

兒福聯盟表示，體驗展將兒童權利設計成「五大權利倡議星球」，透過多元互動式體驗模式，讓參展親子實境感受當代兒少面臨的網路安全、霸凌、心理健康、兒少發聲等議題。

兒福聯盟表示，8月27及28日還有四場主題講座，和共好夥伴台灣展翅協會、可口可樂等單位及醫師、心理師等人暢談互動隱私權、免受暴力權、健康權等，松山文創園區一樓的辦公廳舍前廣場還有「街道遊戲」，歡迎家長帶著孩子一起來關心兒少權益。

台北市長柯文哲參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學」互動體驗展。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學」互動體驗展。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲(後排左2)參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學」互動體驗展。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲(後排左2)參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學」互動體驗展。記者徐偉真／攝影

兒福聯盟 柯文哲 文創

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