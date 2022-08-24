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知誠慈善協會做愛心 捐2700份祈福法會供品給弱勢

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
知誠慈善協會為響應新北市好日子愛心大平台，捐贈2700份「新冠肺炎疫情往生者超薦祈福法會」的供品給三重和蘆洲兩間區公所。圖／新北市社會局提供
知誠慈善協會為響應新北市好日子愛心大平台，捐贈2700份「新冠肺炎疫情往生者超薦祈福法會」的供品給三重和蘆洲兩間區公所。圖／新北市社會局提供

知誠慈善協會為響應新北市好日子愛心大平台，昨天下午捐贈2700份「新冠肺炎疫情往生者超薦祈福法會」的供品給三重和蘆洲兩間區公所，以轉贈給弱勢家庭，期盼能補充弱勢家庭的民生必需品，減輕他們的經濟負擔。

知誠慈善協會發言人馬駿達表示，協會為超薦在新冠疫情中不幸往生者，結合慈濟法善慈善會及愛勳在關懷協會聯合主辦，以及蘆洲保佑宮、北邑五靈堂、玉璧三王府及板橋慈濟宮共同協辦，昨天下午在三重區綜合體育館向日葵廣場舉辦一場盛大的法會，現場供品有2700份，法會結束後，悉數捐給三重和蘆洲兩個區公所，以轉贈給弱勢家庭。

三重區長陳奇正代表受贈，並回贈感謝狀給知誠慈善協會。陳奇正表示，協會在疫情期間，也曾捐贈防疫物資給區公所和清潔隊，這次並將法會供品捐給弱勢家庭，公所表示感謝。

知誠慈善協會成員之一的陳俊霖表示，他們是一群來自各界的有志之士所組成，本著「善事從小開始」的理念，在新冠疫情爆發實施三級警戒期間，陸續捐贈防疫物資給新北市立聯合醫院三重院區、衛生局、警察局、區公所等單位，也捐給各清潔隊及台灣大防疫車隊等民間組織，防疫物資總金額超過200萬元以上。

新冠肺炎祈福法會供品有2700份，法會結束後，悉數捐給三重和蘆洲兩個區公所，以轉贈給弱勢家庭。圖／新北市社會局提供
新冠肺炎祈福法會供品有2700份，法會結束後，悉數捐給三重和蘆洲兩個區公所，以轉贈給弱勢家庭。圖／新北市社會局提供

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