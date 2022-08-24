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積極搶攻宗親會 林佳龍：盼公平競爭 別用行政資源綁樁

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對侯友宜也積極固樁宗親會，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，爭取社團支持很自然，但盼公平競爭，不要用行政資源綁樁。記者胡瑞玲／攝影
針對侯友宜也積極固樁宗親會，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，爭取社團支持很自然，但盼公平競爭，不要用行政資源綁樁。記者胡瑞玲／攝影

年底選舉將至，藍綠兩黨新北市長參選人積極搶攻地方宗親會及同鄉會支持，民進黨參選人林佳龍表示，希望公平競爭，不要用行政資源綁樁，新北已17年未政黨輪替，盼新北大翻新。

林佳龍、侯友宜近期跑行程分別到林氏宗親會及李氏宗親會尋求支持，因新北市屬於不少人口移居的城市，固樁宗親會及同鄉會，等同掌握在地選民支持，因此過去兩人也常到同鄉會拜票。

林佳龍今出席2022台灣機器人與智慧自動化展、2022台北國際自動化工業大展聯合開幕典禮，會後聯訪被問到侯友宜也積極鞏固地方宗親會，是否覺得侯地方組織綿密難攻破？

林佳龍表示，大家選舉期間爭取社團支持是很自然的現象，他是一個挑戰者，特別是旅北的鄉親或林氏宗親，很熱情組後援會，但也希望大家能公平競爭，不要用行政資源去綁樁。

林佳龍說，有看到區里民系統有行政不中立的情況，包含利用區公所網頁張貼關於選舉的內容，希望能夠禁止，至於社團組織方面，他自己在雲林同鄉會、林氏宗親會得到廣大迴響，並再次強調新北市已17年未政黨輪替，盼讓新北大翻新，透過新人、新政，來展現新的格局跟氣象。

新北市長 林佳龍

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