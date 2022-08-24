遭疑牽制侯友宜選總統？ 林佳龍：要競選應承諾不落跑

年底選舉將近，蔡英文總統指定民進黨新北市長參選人林佳龍當「一壘手」，不讓尋求連任的新北市長侯友宜上壘，遭國民黨批是牽制侯友宜選總統，而非真心要做事。林佳龍今表示，侯友宜就像打躲避球閃避問題，若要競選就要明確承諾不會變落跑市長。

林佳龍表示，他們是以棒球隊來比喻，民進黨有團隊精神，而他扮演攻守的位置，反倒是他的對手侯友宜一直不願意直球對決，像是打躲避球閃避很多問題，但選舉就是要檢驗政黨及參選人的政見及政績。

林佳龍說，大家都很關心，侯友宜參選2022新北市長會不會半途落跑，盼做出明確承諾，畢竟這2次選舉，市長與總統選舉差1年，攸關與民簽訂的契約。他有信心勝選並做好做滿，也希望對方能公開做出承諾。

針對接連與蔡英文總統與行政院長蘇貞昌同台，是否有受到府方加持，對選情更有信心，林佳龍表示，感謝府院及各方關心新北市長選舉，畢竟是最大直轄市有400萬人口。新北市已17年沒政黨輪替，國民黨執政期間，新北市在六都及世界競爭中，都相對落後，期待未來市長有更大格局及國際觀，讓新北市升格又升級。

林佳龍指出，以首都圈區域聯合治理，定位新北市作為火車頭的角色，帶動1000萬人口地區的發展，民進黨希望能再次在新北市執政，他們現在很團結，期待將士用命，能夠勝選，透過新北市實質的新國土規畫，帶動區域聯合發展。