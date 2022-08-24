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柯文哲、陳時中、黃珊珊同台 互動微妙

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
台北市長柯文哲（左二）、副市長黃珊珊（右一）、民進黨台北市長參選人陳時中（左一），今天上午一同出席內科千人捐血活動，只有一開始以手勢打招呼並沒有任何互動。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲（左二）、副市長黃珊珊（右一）、民進黨台北市長參選人陳時中（左一），今天上午一同出席內科千人捐血活動，只有一開始以手勢打招呼並沒有任何互動。記者林俊良／攝影

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊與民進黨台北市長參選人陳時中，上午一同出席內科千人捐血活動，近日黃珊珊為了市政議題和陳時中隔空激烈交鋒，柯文哲也屢次槓上陳時中，如今三人同台，互動備受外界矚目。

柯文哲進場時，較早到場的陳時中正在接受聯訪，柯文哲、黃珊珊分別則快閃進入會場，活動開始後，三人一同站在台上欣賞表演，陳時中、柯文哲中間有主辦單位內科發展協會理事長隔開，黃珊珊則站在柯文哲另一側，柯文哲、黃珊珊和陳時中之間，只有一開始以手勢打招呼並沒有任何互動。知道柯文哲先行離開之後，後續的活動中陳時中黃珊珊一度握手相互致意。

柯文哲致詞表示，今早要出門時得知有三個市長候選人要來，「但臨時有一個（蔣萬安）沒有來，不過至少還有兩個。」他還說，他現在看過去，現場攝影機超過25支，按他的經驗，12支是標準、16支以上是國有大事、25支以上是差不多宣布總統參選的局面，他一說完，全場哄堂大笑，但他因為後面還有行程安排，致詞結束就先行離開。

台北市長柯文哲（左前）出席內科千人捐血活動，進場時，較早到場的陳時中正在接受聯訪。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲（左前）出席內科千人捐血活動，進場時，較早到場的陳時中正在接受聯訪。記者林俊良／攝影
柯文哲先行離開之後，後續的活動中陳時中（左前）與黃珊珊（右三）一度握手致意。記者林俊良／攝影
柯文哲先行離開之後，後續的活動中陳時中（左前）與黃珊珊（右三）一度握手致意。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲（右四）、副市長黃珊珊（右二）、民進黨台北市長參選人陳時中（左二），上午一同出席內科千人捐血活動，近日黃珊珊為了市政議題和陳時中隔空激烈交鋒，柯文哲也屢次槓上陳時中，如今三人同台，互動備受外界矚目。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲（右四）、副市長黃珊珊（右二）、民進黨台北市長參選人陳時中（左二），上午一同出席內科千人捐血活動，近日黃珊珊為了市政議題和陳時中隔空激烈交鋒，柯文哲也屢次槓上陳時中，如今三人同台，互動備受外界矚目。記者林俊良／攝影

柯文哲 陳時中 黃珊珊

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