柯文哲、陳時中、黃珊珊同台 互動微妙

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊與民進黨台北市長參選人陳時中，上午一同出席內科千人捐血活動，近日黃珊珊為了市政議題和陳時中隔空激烈交鋒，柯文哲也屢次槓上陳時中，如今三人同台，互動備受外界矚目。

柯文哲進場時，較早到場的陳時中正在接受聯訪，柯文哲、黃珊珊分別則快閃進入會場，活動開始後，三人一同站在台上欣賞表演，陳時中、柯文哲中間有主辦單位內科發展協會理事長隔開，黃珊珊則站在柯文哲另一側，柯文哲、黃珊珊和陳時中之間，只有一開始以手勢打招呼並沒有任何互動。知道柯文哲先行離開之後，後續的活動中陳時中黃珊珊一度握手相互致意。