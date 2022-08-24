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頻走內湖區搶黃珊珊票？ 陳時中：是表達地方關心
距離年底選戰剩下不到百日，三腳督態勢明朗，民進黨台北市長參選人陳時中則是頻跑內湖，今天還與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊同台出席捐血活動，重踩黃的票倉。對此，陳時中表示，參與各項活動是表達對地方的關心。
陳時中今出席活動受訪時說，選舉時每位參選人都各有支持者，參與各項的活動，是表達對地方的關心，每個參選人都會這樣做，這是一個良性的競爭。
陳時中昨接受網媒專訪，提到柯文哲是第四組參選人、陳佩琪是第五組。陳時中說，當時是主持人提起，說「柯文哲喊說我逼他當第四組，是不是也要逼陳珮琪當第五組」，只是指出柯文哲沒辦法當第四組，因為他資格不符，不能再選，陳珮琪可以選，這是她身為公民的權力。
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