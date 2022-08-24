新北呼叫恐龍迷歸隊 中和恐龍園區新成員誕生

侏羅紀世界系列是不少恐龍愛好者的必看電影，新北高灘處在河濱公園打造中和恐龍園區，供恐龍迷穿梭其中互動，近期還新增4隻恐龍寶寶，讓小朋友可以更加親近。

中和恐龍園區過去一直是熱門打卡景點，民眾只要沿著新店溪自行車道騎乘，經過一路河濱堤壁各種恐龍主題的藝術彩繪後，就能發現華江橋墩下一幅有如置身其中的大型壁畫，巨大的劍龍、兇猛的三角龍和腕龍，還有摩登原始石頭車，不管是特地前來及經過的民眾都能感受布制情境。

高灘處表示， 今年為了吸引更多大小朋友，讓年紀小的小小朋友們不再害怕呲牙裂嘴的巨型恐龍，2022年橫空出世的4隻恐龍寶寶要再讓遊客們發出尖叫，原本畫中巨大身型的三角龍和劍龍搖身一變成了一群童趣的恐龍寶寶們。

其中紫色三角龍寶寶，一對位在眼睛上方的額角和鼻角，大頭上加上有如圓型花朵般的頭盾，讓人聯想起現代犀牛，本身可愛萌趣又討喜的體型，加上鮮艷的紫色幾乎成為這次恐龍寶寶們的主角，吸晴十足。

對面草地上，恐龍界的九頭身模特兒－腕龍寶寶也伸著長脖子，從恐龍大腳印的沙堆旁探出頭來；表情最惹人憐愛的劍龍寶寶和剛剛從蛋殼裏探出頭來的雷龍寶寶也在草地上等著和大小朋友們互動。

高灘處代理處長張修銘表示，「中和恐龍園區」是適合親子出遊的夢幻行程，民眾只要短短路程就可以體驗超現實的場景和驚喜，各種造型的恐龍分散在園區裡等著與各位見面。