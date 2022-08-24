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金山甘藷王競賽成績出爐 他獲第一名甜度如西瓜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
金山甘藷王競賽分為甜度、重量及造型三組，比賽結果已經出爐，區公所公布名次。圖／金山區公所提供
金山甘藷王競賽分為甜度、重量及造型三組，比賽結果已經出爐，區公所公布名次。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所為推廣金山優質甘藷，今年舉辦第七屆金山甘藷王競賽，分為甜度、重量及造型三組，共有34位農友攜85顆甘藷參賽，比賽結果已經出爐，區公所公布名次，甜度組第一名為劉軒宗種植的台農66號甘藷，甜度高達13.3度，相當於西瓜的甜度。

金山區公所公布，重量組第一名由劉伊琮以2090公克拔得頭籌，第二、三名則分別由許桃的1930公克及陳金芝的1680公克獲得；造型組則由邱唐英花以外表質感光滑、色澤呈鮮明的紫色，且紋理均勻並排而榮獲第一名，第二、三名則由陳慧珠及簡素真獲得。

甜度組第一名為劉軒宗種植的台農66號甘藷，甜度高達13.3度，相當於西瓜的甜度，第二名由陳慧珠所種植其甜度有12.8度，第三名則是劉伊琮甜度為11.3度。

金山區長廖武輝表示，金山甘藷王競賽三組前三名得主，27日甘藷季主活動會場由副市長陳純敬頒獎表揚。造型組入選的前30組作品與重量組優勝甘藷也都會在8月27日甘藷季的會場中展出，歡迎民眾踴躍參加。

8月27日主活動還有千人焢窯，安排甘藷DIY及闖關體驗，7時安排星光電影院，讓民眾在焢窯的同時也可以欣賞星空下看電影的樂趣。

8月28日在金山青年活動中心辦理小農市集販售活動，另外9月3日至4日在台北希望廣場以及9月7日至8日於捷運府中站板橋農會大樓旁舉辦共4天的農特產聯合促銷展售活動。

今年特別和中華郵政合作8月15日起在全台的郵局及「i郵購-Postmall」只要購買金山甘藷，每箱將會捐出10元幫助偏鄉兒童營養午餐，區長邀請大家一起買甘藷做愛心，詳情可至金山區公所網站查詢http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/。

甜度組第一名為劉軒宗種植的台農66號甘藷，甜度高達13.3度，相當於西瓜的甜度。圖／金山區公所提供
甜度組第一名為劉軒宗種植的台農66號甘藷，甜度高達13.3度，相當於西瓜的甜度。圖／金山區公所提供
金山甘藷王競賽分為甜度、重量及造型三組，比賽結果已經出爐，區公所公布名次。圖／金山區公所提供
金山甘藷王競賽分為甜度、重量及造型三組，比賽結果已經出爐，區公所公布名次。圖／金山區公所提供
金山甘藷王競賽分為甜度、重量及造型三組，比賽結果已經出爐，區公所公布名次。圖／金山區公所提供
金山甘藷王競賽分為甜度、重量及造型三組，比賽結果已經出爐，區公所公布名次。圖／金山區公所提供

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