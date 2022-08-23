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台水：積極降低基隆漏水率 相關工程皆依法辦理

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

有關在野黨稱台水基隆漏水改善工程發包疑慮一事，台水鄭重澄清，第一區管理處工程採購，完全依照中央政府採購法相關規定辦理招標工作，民代所稱的某公司，同樣依法及工程契約規定辦理。台水也表示，基隆地區因地勢陡峭、漏水率偏高，近日又因十年罕見旱象出現水情吃緊情況，台水同仁皆全力以赴改善供水情況，努力工作的汗水，才能幫助基隆市民用水。

台水指出，近年來台水積極依照分年計畫辦理汰換管線工程及各項檢、修漏作業。除了每年持續於基隆地區投入改善經費2億元外，並委託美商與日商公司組成總顧問技術團隊，於2020到2024年間，再增加投入約8億元加速降低漏水率，與日本東京都同步採用耐壓耐震管材，計畫辦理16件主幹道汰換管線工程，已汰換了55.1公里的管線。基隆漏水率目前已由2012年底的32.30%降至2021年底的22.89%，後續台水將持續努力，希望在2024年時，能將基隆地區的漏水率降為20%以下。

至於基隆目前水情，台水說明，目前供應高地區域的崇法加壓站水壓足壓、水量穩定，同時持續採取區域內調度，區域外支援，並持續辦理上游支流深潭引水及抗旱水井評估，同仁都密切注意水情及相關調節。但在雨季來臨前，仍呼籲市民朋友配合節水省水，珍惜珍貴水資源。

基隆 漏水 台水

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