城博戶外尋寶亂象多...推薦景點獨漏內湖 還驚見街友在水圳洗澡

台北城市博覽會本周六登場，但北市議員陳怡君指出，「台北通」APP推出的戶外尋寶活動亂象多，尋找推薦景點中，12行政區竟獨漏內湖區，民眾不僅在景點現場找不到打卡點，還目睹街友在水圳洗澡，甚至有人不出門在家就可打卡換抽獎券，痛批市府好大喜功、急就章，實在太離譜。

陳怡君今在北市議會民眾部門質詢時指出，台北市長柯文哲卸任前動用8000萬二備金舉辦城博，將於8月27日登場，台北通APP也結合城博，在20日推出「掃QRcode尋寶打卡」活動，推出22個QRCode現場掃碼據點，標榜只要集滿3個景點就能換抽1萬元禮券，但市府因急就章導致許多亂象。

陳怡君舉例，實體QR碼只貼一張A4就草草應付了事，打卡據點從台北通APP連線導航的連結也不準確，原本導航尋寶地點為「心中山線型公園」，結果導航連結卻是醫院，讓民眾覺得觸霉頭；花博公園新生園區尋寶點除還有工程在維修外，現場也沒有張貼QR碼尋寶點，唭哩岸打石文化博物館也發生同樣狀況。

陳怡君進一步指出，台北通APP戶外尋寶活動的推薦的22處景點，竟獨漏內湖區，讓內湖民眾不滿痛批「台北市副市長黃珊珊是看不起內湖人嗎？」更離譜的是，新生南路3段水圳的推薦景點，民眾還看到有街友正在水圳洗澡、搓腳。

另外，有民眾搜集QR碼複製後分享給朋友，讓大家可以在家吹冷氣、掃描QR碼換抽獎券；城博線上交流會更是離譜，報名民眾可與柯文哲面對面討論市政，結果號稱百萬人下載使用的台通，實際參與人數不到百人，質疑台北通APP宣傳城博覽不彰。

北市秘書長陳志銘承認有缺失，除了將即刻補上內湖推薦景點，也強調會與北市資訊局討論改進。陳志銘說，推薦景點QR碼的目的，是為了讓民眾在現場找到景點，若找不到就要改善，至於不用出門就能打卡換抽成券部分，未來可以加入GPS定位功能，若不在該地點就無法掃描成功。