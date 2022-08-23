每年流失8萬人！北市府稱250萬為宜居人數 游淑慧怒嗆

台北市長柯文哲任期倒數，議員游淑慧指出，台北市人口數不僅跌破250萬，脫北潮越來越嚴重，分析主因恐為公托公幼不足，以及高房間、高房租、高物價等讓台北人難生養，但柯文哲及民政局長卻因任期將屆就擺爛說北市人口不需這麼多，250萬為適合居住人口數，氣得向民政局烙狠話「若說謊，你就完了」，提醒不要忘記北市勞動局長陳信瑜的前車之鑑。

游淑慧表示，柯文哲日前到高雄輔選時，笑高雄人口外移、流失，但他有什麼資格笑高雄，六都人口外移最嚴重的就是台北市，柯文哲自己明明也知道卻還在笑高雄，永遠都是別人錯、看不到自己的盲點。

游說，民政局先前回說是受到疫情影響，導致很多在國外的人無法回來被除籍，但這類人實際僅占很小部分，疫情2020年爆發，但台北人口下降問題從2019年就開始，統計遷出跟遷入台北的人數顯示，脫北潮越來越嚴重，柯文哲連任第一年2019年脫北數15萬人、2020年16萬人、2021年18萬人，今年至7月底有13萬人，換算下來，年底恐達20萬人遷出台北市。

游淑慧表示，2021年至迄今，疫情期間遷出人數加起來約9萬人，民政局先前說疫情舒緩後就會慢慢回來，但事實證明並沒有，市府不解決民眾住不下去的問題，原本宜居的城市，現在變得生不如死，「台北市民用腳投票，脫北潮，就是脫離阿北的執政」。

根據人口遷移城市前三名顯示，台北每年約有5萬人遷移到新北市，2018年遷往新北市人數有4萬9101、桃園市1萬472人、台中市3920人；2019年新北市5萬4141人、桃園市1萬18人、台中市3971人；2020年新北市5萬6201人、桃園市9943人、台中市3790人；2021年新北市5萬1970人、桃園市9163人、台中3696人。

游淑慧進一步指出，大量台北市民選擇變成新北市民，主因為新北崛起，工商交通建設迎頭趕上，但台北市裹足不前，公托公幼數量不足，高房價、高房租、高物價、受雇人員報酬倒退至2021年，讓台北人難生養，導致很多年輕父母帶孩子離開。

民政局長藍世聰回應，北市自2015年至2021年，每年約有7萬6千人至8萬2千人遷到外縣市，這幾年人數暴增是受疫情影響有5萬人遭除籍，確實遷出、遷入的人數差距很大，但相信會慢慢回來；北市仍有很多地方比新北好，如民政業務全面數位化，另台北市也被票選為全世界亞洲宜居城市第一名，「世界看台灣啊」。

但游淑慧痛批，難道民眾會因業務數位話就留在台北，更說有種就設定北市適合居住的人口數，以台北市面積來估算，人口數要降到多少才適合？民政局人口政策科表示，根據中央相關推估容積率計算，大約在250萬上下為適合的人口數 。

游淑慧說，台北早期容積規畫是350萬人，就算北市適宜居住人數是250萬人，現在的246萬人也比標準低，更烙狠話說，「科長如果說謊了的話，你就完了，你不要忘記陳信瑜在議會答詢說謊是要被調查的」；台北福利沒比較好，生育獎金也沒其他縣市高，留不住人，「柯文哲不是喜歡特立獨行，敬老金六都就台北市沒有，這樣也撐8年，育兒津貼也能特立獨行，補助到六都之冠啊」。

游淑慧最後批，人口流失將成為不歸路，市府應拿出新的人口政策，成立府級跨局處專案小組研議，不要因為正副市長要選舉、局長要離開，就擺爛說北市人口不需要這麼多。