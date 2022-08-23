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汐止仲夏夜音樂派對 8月27日公所廣場登場

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
8月27日(六)晚上登場「仲夏夜音樂派對」，汐止區長陳健民和公所人員也賣力想喬段宣傳。 圖／觀天下有線電視提供
8月27日(六)晚上登場「仲夏夜音樂派對」，汐止區長陳健民和公所人員也賣力想喬段宣傳。 圖／觀天下有線電視提供

疫情趨緩，許多大型活動陸續登場，由汐止區公所舉辦的「仲夏夜音樂派對」，就要在8月27日(六)晚上登場，除了邀請學校樂團，另外，今年特地邀請藝人輪番上陣演出，為了加強宣傳，不但藝人拍短片，汐止區長陳健民和公所人員也賣力想喬段宣傳。

選在今年仲夏夜音樂派對地點，汐止區公所前廣場，公所人員人手一把烏克麗麗，而汐止區長陳健民則是拿著一把吉他，唱著一小段歌，為這個星期六的活動加強宣傳。

汐止區長陳健民表示，8/27星期六晚上，舉辦汐止仲夏夜音樂派對，去年因為疫情停辦，而往年都是音樂會跟演唱會的方式呈現，今年則是在一開始規劃的時候因為疫情的關係濃縮成一天，所以，整個活動從晚上6點開始，到9點15分，會分成兩個階段進行，前面的部分會由學校跟地方社團帶來音樂演奏跟舞蹈，第二個階段由知名歌手演唱一些從過去到現在一些膾炙人口的歌曲，歡迎大家27日晚上到公所前廣場共襄盛舉。

2022仲夏夜音樂派對，在汐止區公所前廣場舉行，會架設舞台讓小朋友們展現音樂才藝，包括長安國小的跳鼓隊、青山國中小及汐止國小的弦樂團、以及東山國小孩子們帶來的踢踏舞，另外，今年比較不一樣的，就是緊接著安排藝人輪番上陣演出，有天籟美聲的盧學叡、台語八點檔主題曲歌后甲子慧以及邱振哲、田顏玫等知名藝人現聲一同參與饗宴。

汐止 派對

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