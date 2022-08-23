快訊

女兒死於汽車炸彈 「普亭的大腦」杜金將矛頭指向烏克蘭：我要勝利

憶汐止殺警案 殉職警父母泣：兒死17年「凶手還好好活著」

林志穎插鼻胃管灌食？長庚院長怒斥謠言 還原最新狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北嚴選 淡水農會南瓜魚酥網路票選衝人氣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區農會推出滬尾南瓜鮮味酥，希望以網路票選衝人氣的方式將淡水南瓜行銷給大家。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區農會推出滬尾南瓜鮮味酥，希望以網路票選衝人氣的方式將淡水南瓜行銷給大家。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府經發局舉辦「2022新北特色商品暨美食名店徵選計畫」，淡水農會結合淡水在地相當知名的零嘴小吃魚酥，並且與在地特色農產品南瓜融入其中，推出滬尾南瓜鮮味酥，希望以網路票選衝人氣的方式將淡水南瓜行銷給大家。

淡水農會總幹事高忠表示，南瓜鮮味酥強調，不油膩、不加防腐劑、不加香精味素等人工添味劑，就是要讓民眾不僅是吃到在地農魚產的結合美味，更是要大家愈吃愈健康，淡水農會過去將在地農民所生產的南瓜，每一年都研發出一項特加工農產品，包括了麵條、米粉等等，而今年邁入第9年，特別以淡水過去非常有名的魚酥結合南瓜口味，希望創造不一樣的新味道。

總幹事高忠指出，目前淡水有50公頃的南瓜種植面積，每年產出20萬噸的南瓜，透過市府農業局輔導，淡水農會研發多種南瓜加工商品，舉凡餅乾、濃湯及麵食類等多種商品，雖然現在南瓜產季結束，但透過加工產品，可以延長南瓜所創造的食品生產效益，為在地農友創造出更多元的銷售通路，不論企業、農會或是農友都能獲利，創造多贏的局面。

淡水 農會

延伸閱讀

新北河海音樂祭大都會舞台周末登場 30組樂團熱情獻唱

影／文旦柚遭禁輸入中國 新北送iPhone強力促銷

幼兒園陸續開學 新北9/12前採一人確診全班停課3天

新北舉辦國際商洽會 估創15億營業額

相關新聞

每年流失8萬人！北市府稱250萬為宜居人數 游淑慧怒嗆

台北市長柯文哲任期倒數，議員游淑慧指出，台北市人口數不僅跌破250萬，脫北潮越來越嚴重，分析主因恐為公托公幼不足，以及高...

新北河海音樂祭大都會舞台周末登場 30組樂團熱情獻唱

「2022新北河海音樂季-大都會舞台」，8月27、28日將在新北大都會公園盛大登場，多達30組獨立樂團搖滾開唱，此次特別...

自來水都往基隆送 貢寮居民憂無水可用

基隆水情吃緊，水庫缺水，因此也緊急調派貢寮地區的水源往基隆送，但是再不下雨，貢寮地區恐怕也無水可用，貢寮地區的里長吳勝福就呼籲自來水公司要保障貢寮和雙溪居民的權益，不要讓美事一樁最後變兩地都缺水。

金山甘藷王競賽登場 甜度更勝去年達13.3度

金山甘藷季開跑，為了要促進農友種植技術，每年金山區公所都會辦理金山甘藷王的趣味競賽，分為甜度組、造型組與重量組來評比，今年雖氣候影響地瓜生長，今年甜度組最高以13.3度拔得頭籌，甜度相當高且更勝過去年的最高成績。

買東西違停阻停車場口 汐止保一街進出難

汐止區保一街居住人口不少，但是有民眾為了貪圖一時方便，到超商買東西時，就隨意將汽、機車停放在一旁，經常堵住了兩棟社區停車場的出入口，造成住戶進出不便，所以，在接獲陳情後，新北市議員周雅玲就召集相關單位會勘，討論如何改善。

新北嚴選 淡水農會南瓜魚酥網路票選衝人氣

新北市政府經發局舉辦「2022新北特色商品暨美食名店徵選計畫」，淡水區農會結合淡水在地相當知名的零嘴小吃魚酥，並且與在地特色農產品南瓜融入其中，推出滬尾南瓜鮮味酥，希望以網路票選衝人氣的方式將淡水南瓜行銷給大家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。