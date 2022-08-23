新北嚴選 淡水農會南瓜魚酥網路票選衝人氣

新北市政府經發局舉辦「2022新北特色商品暨美食名店徵選計畫」，淡水區農會結合淡水在地相當知名的零嘴小吃魚酥，並且與在地特色農產品南瓜融入其中，推出滬尾南瓜鮮味酥，希望以網路票選衝人氣的方式將淡水南瓜行銷給大家。

淡水農會總幹事高忠表示，南瓜鮮味酥強調，不油膩、不加防腐劑、不加香精味素等人工添味劑，就是要讓民眾不僅是吃到在地農魚產的結合美味，更是要大家愈吃愈健康，淡水農會過去將在地農民所生產的南瓜，每一年都研發出一項特加工農產品，包括了麵條、米粉等等，而今年邁入第9年，特別以淡水過去非常有名的魚酥結合南瓜口味，希望創造不一樣的新味道。

總幹事高忠指出，目前淡水有50公頃的南瓜種植面積，每年產出20萬噸的南瓜，透過市府農業局輔導，淡水農會研發多種南瓜加工商品，舉凡餅乾、濃湯及麵食類等多種商品，雖然現在南瓜產季結束，但透過加工產品，可以延長南瓜所創造的食品生產效益，為在地農友創造出更多元的銷售通路，不論企業、農會或是農友都能獲利，創造多贏的局面。