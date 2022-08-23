買東西違停阻停車場口 汐止保一街進出難

汐止區保一街居住人口不少，但是有民眾為了貪圖一時方便，到超商買東西時，就隨意將汽、機車停放在一旁，經常堵住了兩棟社區停車場的出入口，造成住戶進出不便，所以，在接獲陳情後，新北市議員周雅玲就召集相關單位會勘，討論如何改善。

民眾說，保一街25巷的社區停車場出入口剛好跟保一街車子跟到超商臨停的人車相衝突，常常會有人在這路口隨意停車，造成這一帶的車流變的很雜亂，也使得兩個社區的地下停車場車輛沒有辦法出入，所以，就希望相關單位能夠協助畫黃網線，讓人車出入的動線更順暢，不會阻礙交通，保障附近居民人車進出安全。

新北市議員周雅玲表示，保一街25巷兩棟社區近百戶的住戶，長久以來地下停車場出入都很不方便，因為，附近一些臨停的車子經常跟住戶進出相衝突，所以，會勘討論後也建請相關單位盡速在路口畫設黃色網狀線，加強提醒用路人禁止停車，讓保一街人車通行更順暢。