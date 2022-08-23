金山甘藷王競賽登場 甜度更勝去年達13.3度

金山甘藷季開跑，為了要促進農友種植技術，每年金山區公所都會辦理金山甘藷王的趣味競賽，分為甜度組、造型組與重量組來評比，今年雖氣候影響地瓜生長，今年甜度組最高以13.3度拔得頭籌，甜度相當高且更勝過去年的最高成績。

金山區長廖武輝說，今年金山地瓜生長受到氣候炎熱少雨影響，地瓜的個頭都不大，重量組最重成績為2090公克，不過地瓜不大也有優勢，那就是甜度相對會比較高，而這次的甘藷王競賽還有滿滿的造型組參賽地瓜，讓評審老師傷透腦筋，最後評選出前三名，造型第一名以外表質感光滑、色澤呈鮮明的紫色，且紋理均勻並排而獲獎，其餘參賽作品入選前30名，也將會在8月27日甘藷季主活動現場展出。

今年舉辦第七屆金山甘藷王競賽，共計有34位農友攜85顆甘藷參賽，而得獎者將會在8月27日的地瓜季主活動現場，接受副市長頒獎的殊榮，金山區公所期待藉由評比，農友彼此能夠切磋技術交流，未來可以讓金山甘藷越種越好、品質年年進步。

此外8月27日主活動千人焢窯當日，也特別安排了甘藷DIY及闖關體驗，活動相當多元且趣味，提升民眾對金山甘藷的認識，並特別於晚間7時安排了星光電影院，讓民眾在焢窯的同時也可以欣賞星空下看電影的樂趣。