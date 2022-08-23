自來水都往基隆送 貢寮居民憂無水可用

基隆水情吃緊，水庫缺水，因此也緊急調派貢寮地區的水源往基隆送，但是再不下雨，貢寮地區恐怕也無水可用，貢寮地區的里長吳勝福就呼籲自來水公司要保障貢寮和雙溪居民的權益，不要讓美事一樁最後變兩地都缺水。

仁里里長吳勝福說，貢寮地區已經有三個月沒有下雨，加上基隆嚴重缺水，貢寮又是水源頭，幾乎貢寮的水都提供給基隆使用，但是再這樣下去，可能連貢寮和雙溪地區也要跟著缺水，水資源地方很願意共享，但是如果連水源頭地區的居民都無水可用，那就是很嚴重的問題，希望自來水公司可以正視這個問題。

海鮮餐廳的店家林福田就說，說起用水問題，當然是很擔心缺水，目前貢寮的水源都優先送往基隆，但是如果還是沒有下雨，水庫沒有進帳，貢寮當地沒有水用是遲早的事，希望還是要考量到在地居民的用水優先，不要犧牲貢寮人的權益。