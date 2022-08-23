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新北河海音樂祭大都會舞台周末登場 30組樂團熱情獻唱

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
來到新北大都會公園，可以帶上野餐墊與朋友在草皮上品嘗美食邊聽歌，享受最Chill的時光。圖／新北市觀旅局提供
來到新北大都會公園，可以帶上野餐墊與朋友在草皮上品嘗美食邊聽歌，享受最Chill的時光。圖／新北市觀旅局提供

「2022新北河海音樂季-大都會舞台」，8月27、28日將在新北大都會公園盛大登場，多達30組獨立樂團搖滾開唱，此次特別設計海祭台、未來台兩大主題舞台，精彩陣容接連演出，將近10個小時熱音不間斷，現場更有多達近70家美食攤商，邀請樂迷邊逛市集、邊吃美食，一同在廣闊的草坪上跟著音樂搖擺。

新北市觀旅局表示，新北市河海音樂季全新舞台「大都會舞台」免費入場，讓樂迷大飽耳福。首日卡司陣容包含「康士坦的變化球」、「荷爾蒙少年」、「怕胖團」，甫獲金曲獎最佳專輯製作人提名的「王彙筑」將登場未來台。海祭台則由創作才女「安溥」作為壓軸。次日則有秘密雙人創作組合「VH(Vast&Hazy)」、「麋先生」、「Tizzy Bac」。

除了獨立樂團的熱血表演之外，現場將近70家超美味異國美食名店全入列，包括天母必吃早午餐「Charles’kitchen察爾斯廚房」、台北最潮人氣炸雞店「週末炸雞俱樂部」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」有超人氣墨西哥料理。另有曾被評為全球十大頂尖啤酒品牌「米凱樂啤酒吧 MIKKELLER」，以及復古最潮酒吧「當吧PAWNBAR」，也將推出市集限定啤酒特調，搭配美式、韓式等多元的異國料理美食。

若想前往欣賞演出，可利用中和新蘆線、桃園機場雙捷運線，搭至捷運三重站抵達活動會場；另外共計有19條路線公車到達大都會公園旁鄰近公車站牌「捷運三重站」、「菜寮(重陽路)站」、「菜寮(重新路)站」；也可騎YouBike抵達現場，更多活動資訊最新消息請上新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲專頁及河海音樂季粉絲專頁查詢。

新北市河海音樂祭大都會舞台超強陣容將近十個小時熱音不間斷，兩天分別由安溥、Tizzy Bac壓軸獻唱。圖／新北市觀旅局提供
新北市河海音樂祭大都會舞台超強陣容將近十個小時熱音不間斷，兩天分別由安溥、Tizzy Bac壓軸獻唱。圖／新北市觀旅局提供

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