快訊

聯合新聞網啟事

台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腰椎滑脫痛到走不了 北慈微創手術減壓固定一次搞定

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北一名59歲許先生有痛風病史，日前因腰痛、腿痛到無法行走而赴急診就醫，在經微創減壓固定術後，隔天就舒緩許多，觀察三天即出院。圖／台北慈濟醫院提供
新北一名59歲許先生有痛風病史，日前因腰痛、腿痛到無法行走而赴急診就醫，在經微創減壓固定術後，隔天就舒緩許多，觀察三天即出院。圖／台北慈濟醫院提供

新北1名59歲許先生有痛風病史，日前因腰痛、腿痛到無法行走而赴急診就醫，台北慈濟醫院表示，經診斷發現是嚴重的腰椎滑脫合併坐骨神經痛，並以微創手術減壓固定治療，該醫療方式不但疼痛銳減，也能讓病患快速復原，許先生術後隔天就舒緩許多，觀察3天即出院。

台北慈濟醫院說明，送醫後透過X光與核磁共振檢查，發現是嚴重的腰椎滑脫合併坐骨神經痛，便會診神經外科，考量許先生已經痛到無法行走，醫師龔煥文以微創「脊椎減壓固定手術」治療。

龔煥文說明指出，微創手術是在脊椎兩側各做一切口，將器械的微小套筒置入，慢慢撐開，再以顯微鏡的放大倍率，取出該節脊椎的小面關節、韌帶、椎間盤，讓神經放鬆，之後再置入新的椎間支架、骨釘，穿背架3個月使之與自體骨頭融合。

該做法切口小，不但疼痛度較傳統方式銳減，也幾乎不會造成肌肉群的傷害，讓病人得以快速復原，該技術除用於滑脫，也可以治療嚴重的椎間盤突出、復發性的腰椎病變，雖然多少影響活動度，但可確保該節脊椎不會再復發。許先生在術後隔天已經覺得腰部舒緩許多，下床行走不是問題，觀察3天即出院。

龔煥文指出，腰椎滑脫、椎間盤突出是最常見的兩種腰椎病變，以腰椎滑脫為例，約有5%的人有此病症，好發於中老年人，女性多於男性，此外，腰椎也可能因為長時間久坐、提重物、姿勢不良、外傷跌倒等原因導致病變。

龔煥文提醒，小面關節、脊椎骨、核心肌群是維持脊椎穩定度的3要素，民眾平常可以強化核心肌群，選擇如具浮力、無地心引力的游泳來保養，因為此類運動不但可以強化背部肌肉，也可以訓練到核心肌群，增強脊椎穩定度。

新北一名59歲許先生有痛風病史，日前因腰痛、腿痛到無法行走而赴急診就醫，術前X光檢查發現腰椎滑脫。圖／台北慈濟醫院提供
新北一名59歲許先生有痛風病史，日前因腰痛、腿痛到無法行走而赴急診就醫，術前X光檢查發現腰椎滑脫。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院醫師龔煥文看診照。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院醫師龔煥文看診照。圖／台北慈濟醫院提供

椎間盤突出 微創手術

延伸閱讀

攝護腺肥大「腫如棒球」 微創手術降風險 性功能依舊

最命苦椎間盤是它，腰痛腿麻怎麼解？

腰椎椎間盤術後就沒事了嗎？需要術後復健？ 醫：2大迷思要注意！復健重建肌力降低復發機會

有片｜小心棒式兩大地雷！做對棒式姿勢，訓練核心肌群更有效

相關新聞

台北公車運價擬漲4元 業者承諾同步調漲司機薪資

台北市政府今天上午討論公車運價調漲方案，市長柯文哲透露，目前討論漲4元多，換算公車補貼，明年就要支出42億；公運處證實，...

影／文旦柚遭禁輸入中國 新北送iPhone強力促銷

中國為抗議美國議長裴洛西訪台，禁止台灣多項農產品銷往中國，不僅農委會強力內銷，各地方政府也加強推廣。新北市農業局今舉辦文...

每年流失8萬人！北市府稱250萬為宜居人數 游淑慧怒嗆

台北市長柯文哲任期倒數，議員游淑慧指出，台北市人口數不僅跌破250萬，脫北潮越來越嚴重，分析主因恐為公托公幼不足，以及高...

新北河海音樂祭大都會舞台周末登場 30組樂團熱情獻唱

「2022新北河海音樂季-大都會舞台」，8月27、28日將在新北大都會公園盛大登場，多達30組獨立樂團搖滾開唱，此次特別...

腰椎滑脫痛到走不了 北慈微創手術減壓固定一次搞定

新北1名59歲許先生有痛風病史，日前因腰痛、腿痛到無法行走而赴急診就醫，台北慈濟醫院表示，經診斷發現是嚴重的腰椎滑脫合併...

城博文宣貴100萬 柯文哲畢業展遭質疑價格灌水涉貪汙

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會將於周六登場，但議員表示，柯市府動用8000萬二備金做行銷包裝，其中429萬做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。