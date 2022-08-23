腰椎滑脫痛到走不了 北慈微創手術減壓固定一次搞定

新北1名59歲許先生有痛風病史，日前因腰痛、腿痛到無法行走而赴急診就醫，台北慈濟醫院表示，經診斷發現是嚴重的腰椎滑脫合併坐骨神經痛，並以微創手術減壓固定治療，該醫療方式不但疼痛銳減，也能讓病患快速復原，許先生術後隔天就舒緩許多，觀察3天即出院。

台北慈濟醫院說明，送醫後透過X光與核磁共振檢查，發現是嚴重的腰椎滑脫合併坐骨神經痛，便會診神經外科，考量許先生已經痛到無法行走，醫師龔煥文以微創「脊椎減壓固定手術」治療。

龔煥文說明指出，微創手術是在脊椎兩側各做一切口，將器械的微小套筒置入，慢慢撐開，再以顯微鏡的放大倍率，取出該節脊椎的小面關節、韌帶、椎間盤，讓神經放鬆，之後再置入新的椎間支架、骨釘，穿背架3個月使之與自體骨頭融合。

該做法切口小，不但疼痛度較傳統方式銳減，也幾乎不會造成肌肉群的傷害，讓病人得以快速復原，該技術除用於滑脫，也可以治療嚴重的椎間盤突出、復發性的腰椎病變，雖然多少影響活動度，但可確保該節脊椎不會再復發。許先生在術後隔天已經覺得腰部舒緩許多，下床行走不是問題，觀察3天即出院。

龔煥文指出，腰椎滑脫、椎間盤突出是最常見的兩種腰椎病變，以腰椎滑脫為例，約有5%的人有此病症，好發於中老年人，女性多於男性，此外，腰椎也可能因為長時間久坐、提重物、姿勢不良、外傷跌倒等原因導致病變。