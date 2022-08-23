快訊

聯合新聞網啟事

台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城博文宣貴100萬 柯文哲畢業展遭質疑價格灌水涉貪汙

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
議員王欣儀質疑，城博提袋單價竟要80元，比市售高檔提袋價格更高，懷疑價格恐被灌水。圖／北市議員王欣儀提供
議員王欣儀質疑，城博提袋單價竟要80元，比市售高檔提袋價格更高，懷疑價格恐被灌水。圖／北市議員王欣儀提供

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會將於周六登場，但議員表示，柯市府動用8000萬二備金做行銷包裝，其中429萬做媒體宣傳、主視覺規畫及文宣印製，經查發現，相關文宣如導覽摺頁為例，價格竟是市價10倍，光一份文宣就貴了100萬，質疑城博恐有涉嫌貪汙、「五鬼搬運」嫌疑；研考會表示會再確認價格，而政風處說會調查清楚。

議員王欣儀指出，先前已不滿柯文哲偷偷動用8000萬二備金舉辦城博，二備金為救命錢，但柯文哲卻不把錢花在刀口上，花了429萬做媒體宣傳、主視覺規畫及文宣印製，但經查發現，一份A3尺寸的城博導覽摺頁印製費用竟比市價貴了10倍，光單價就要12元。

王欣儀表示，拿同樣印製規模、相同特殊紙張、尺寸大小、印刷及摺紙方式詢問其他廠商，印10萬份只需20萬，再去問此次配合的廠商金時文創公司，結果更便宜僅16萬，但市府卻花了120萬，「北市勞動局長陳信瑜因涉貪28日離職，難道城博文宣品也有涉及貪汙或圖利廠商情況？」

王欣儀進一步指出，提袋製作不含設計費竟要24萬，總共製作3000個，算下來，一個32*11*28公分的紙袋單價竟要80元，但一般市售精美的高檔提袋的單價也僅50元，質疑價格灌水，有「五鬼搬運」嫌疑。

王欣儀痛批，相同廠商，報給一般人與市府的價錢竟相差百萬，要求市府檢討價格合理性，不要被當盤子宰了，若被宰還不知情事無能，若故意配合就有圖利之嫌，還假藉辦活動之名來五鬼搬運，要求政風處一併清查。

研考會表示，會先去查驗導覽摺頁數量是否符合，提袋費用是否包含設計、其單價與總價也會做確認，但一般來說應該都有包含設計費用，否則不可能憑空就做出一個袋子，至於價格是否合理還要等確認後才能判斷；政風處則說，目前手上無具體資料，但承諾會調查清楚。

王欣儀 柯文哲 貪汙

延伸閱讀

賴香伶提1280+ 柯文哲：沒白吃午餐 喊口號可講清楚方法

柯文哲主持公宅上樑 鼓勵民眾支持都更

3+11沒會議紀錄 監院輕放衛福部？ 柯文哲批政治凌駕專業

黃保持距離搶淺綠票？柯文哲：黃珊珊柯文哲不可能畫等號

相關新聞

台北公車運價擬漲4元 業者承諾同步調漲司機薪資

台北市政府今天上午討論公車運價調漲方案，市長柯文哲透露，目前討論漲4元多，換算公車補貼，明年就要支出42億；公運處證實，...

影／文旦柚遭禁輸入中國 新北送iPhone強力促銷

中國為抗議美國議長裴洛西訪台，禁止台灣多項農產品銷往中國，不僅農委會強力內銷，各地方政府也加強推廣。新北市農業局今舉辦文...

每年流失8萬人！北市府稱250萬為宜居人數 游淑慧怒嗆

台北市長柯文哲任期倒數，議員游淑慧指出，台北市人口數不僅跌破250萬，脫北潮越來越嚴重，分析主因恐為公托公幼不足，以及高...

新北河海音樂祭大都會舞台周末登場 30組樂團熱情獻唱

「2022新北河海音樂季-大都會舞台」，8月27、28日將在新北大都會公園盛大登場，多達30組獨立樂團搖滾開唱，此次特別...

腰椎滑脫痛到走不了 北慈微創手術減壓固定一次搞定

新北1名59歲許先生有痛風病史，日前因腰痛、腿痛到無法行走而赴急診就醫，台北慈濟醫院表示，經診斷發現是嚴重的腰椎滑脫合併...

城博文宣貴100萬 柯文哲畢業展遭質疑價格灌水涉貪汙

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會將於周六登場，但議員表示，柯市府動用8000萬二備金做行銷包裝，其中429萬做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。