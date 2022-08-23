城博文宣貴100萬 柯文哲畢業展遭質疑價格灌水涉貪汙

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會將於周六登場，但議員表示，柯市府動用8000萬二備金做行銷包裝，其中429萬做媒體宣傳、主視覺規畫及文宣印製，經查發現，相關文宣如導覽摺頁為例，價格竟是市價10倍，光一份文宣就貴了100萬，質疑城博恐有涉嫌貪汙、「五鬼搬運」嫌疑；研考會表示會再確認價格，而政風處說會調查清楚。

議員王欣儀指出，先前已不滿柯文哲偷偷動用8000萬二備金舉辦城博，二備金為救命錢，但柯文哲卻不把錢花在刀口上，花了429萬做媒體宣傳、主視覺規畫及文宣印製，但經查發現，一份A3尺寸的城博導覽摺頁印製費用竟比市價貴了10倍，光單價就要12元。

王欣儀表示，拿同樣印製規模、相同特殊紙張、尺寸大小、印刷及摺紙方式詢問其他廠商，印10萬份只需20萬，再去問此次配合的廠商金時文創公司，結果更便宜僅16萬，但市府卻花了120萬，「北市勞動局長陳信瑜因涉貪28日離職，難道城博文宣品也有涉及貪汙或圖利廠商情況？」

王欣儀進一步指出，提袋製作不含設計費竟要24萬，總共製作3000個，算下來，一個32*11*28公分的紙袋單價竟要80元，但一般市售精美的高檔提袋的單價也僅50元，質疑價格灌水，有「五鬼搬運」嫌疑。

王欣儀痛批，相同廠商，報給一般人與市府的價錢竟相差百萬，要求市府檢討價格合理性，不要被當盤子宰了，若被宰還不知情事無能，若故意配合就有圖利之嫌，還假藉辦活動之名來五鬼搬運，要求政風處一併清查。

研考會表示，會先去查驗導覽摺頁數量是否符合，提袋費用是否包含設計、其單價與總價也會做確認，但一般來說應該都有包含設計費用，否則不可能憑空就做出一個袋子，至於價格是否合理還要等確認後才能判斷；政風處則說，目前手上無具體資料，但承諾會調查清楚。