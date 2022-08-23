台北公車運價擬漲4元 業者承諾同步調漲司機薪資

台北市政府今天上午討論公車運價調漲方案，市長柯文哲透露，目前討論漲4元多，換算公車補貼，明年就要支出42億；公運處證實，運價仍須送北市議會審議，暫無法確定最終結果。公車業者澄清，事實上是調漲3元，但仍無法反映成本，雖然不滿意也勉強接受，只盼能快速審議盡快實施新運價，也承諾運價每漲1元司機薪資就調整2000元。

柯文哲也透露，北市府今天上午討論公車運價調漲案，一次漲4元多，票價才15元、運價要漲到23.4元差了8元多，換算下來，北市府明年的公車補貼要42億元，「這不得了，這都要算，當家的要務實，大家要想免費的，沒有那回事，國家哪有辦法，沒有白吃的午餐。」

柯文哲說，以公車運價調整為例，要看停車場收入有多少？公共運輸要補貼多少，不夠，政府還要補貼多少，這都要算的。

公運處副處長尚錦堂證實，台北運價調整方案已送「雙北運價、票價價差分攤比例協調委員會」討論，北市府的確有初步試算，數字和市長透露的差不多，不過運價審議案還須送到北市議會，暫時無法確定最終運價和公車業者補助款增減幅度。

對此，首都客運總經理李建文澄清，因為有浮動油價機制，事實上現在公車運價就已經是20元多，所以調整到23元多是漲3元。李建文提到，當前公車公會與企業公會已經達成協議，未來運價每調整1元，司機薪資將調整2000元。

李建文表示，這2年公車營運成本高漲，營收降低，該漲幅對業者來說是杯水車薪，沒辦法實際反映成本，雖然不滿意結果，但也勉強接受，知道北市府已經盡力了，目前公車業者唯一期待的，就是能夠盡快審核通過實施新運價，無論如何還是要感謝北市府明快處理運價調整申請案。

北市議員簡舒培認為，北市府尚未公布補貼計算方式，目前難以判斷要補貼多少才算合理，不過若因疫情讓乘客變少，須補貼4元多才能彌平虧損，未來疫情和緩乘客回流後，運價是否再度調整也應一併討論，公車業營運困難，不光是調整運價，市府也要想其他辦法協助度過難關。

北市議員李明賢則說，柯文哲自己在議會公開承諾任內只調運價、不調票價，因為運價不調整恐讓業者很難經營，而票價考慮層面多，則是留給下任台北市長，拜託柯市長要苦民所苦，體會小市民辛苦，公車票價不該調漲。