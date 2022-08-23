影／文旦柚遭禁輸入中國 新北送iPhone強力促銷

中國為抗議美國議長裴洛西訪台，禁止台灣多項農產品銷往中國，不僅農委會強力內銷，各地方政府也加強推廣。新北市農業局今舉辦文旦促銷說明，除了買50箱送10箱、送比賽茶、送住宿券，還有買千箱送iPhone手機等，吸引民間團購強力促銷新北文旦。

新北市文旦柚年產量約7千公噸，其中以八里區產量4604公噸最多，產量約占全市7成。新北市長侯友宜今出席文旦柚上市發表會，現場加碼團購滿額禮，原團購千箱加送iPhone手機限量3支，現場再加碼送2支。

侯友宜表示，今年八里文旦柚因缺雨水且白露較晚，相對離中秋節時間比較進，但因此八里文旦柚比往年更甜，果香濃郁帶酸味，是全國民眾及國際好友爭相訂購產品，享譽國內外。今年中秋推出八里文旦柚加購送獎方式，尤其送iPhone也提供酒店招待券。

另外團購消費滿10萬加送「將捷金鬱金香酒店」雙人平日住宿券含柚香下午茶，總價值1萬元限量3份。侯友宜表示，新北市因地利優勢，加上果農優秀的管理技術，今年因陽光充足，文旦柚更加香Q多汁，品質特別好。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里文旦柚受太陽西曬、海風吹襲，果肉香甜Q彈，皮薄汁多味甘甜，尤其喉韻回甘是本地的特色。今年首次與國際型度假酒店將捷金鬱金香酒店合作，於9月限定推出柚香雙人下午茶套餐，特別研發柚香調飲，與甜蜜柚香草甜甜圈。另外111年限定採文旦柚採果體驗一推出已報名完畢，八里區農會另外再於9月4日加開一個梯次共40人，報名費1人1000元。

農業局表示，9月3、4日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北柚樂園」文旦柚展售會，現場除了販售最優質的文旦柚外，現場還有釣文旦、疊文旦等文旦柚趣味競賽， 3日更特別邀請親子都喜愛的巧虎至現場表演。