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台彩中獎人捐2千萬給新北 善款將用來照顧老弱

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
家住北投的威力彩頭獎得主，透過台彩公司捐贈2千萬元給新北市。記者江婉儀／攝影
家住北投的威力彩頭獎得主，透過台彩公司捐贈2千萬元給新北市。記者江婉儀／攝影

台灣彩券公司及中國信託慈善基金會代表威力彩頭獎得主，今天捐贈2千萬元給新北市好日子愛心大平台。台彩公司董事黃志宜透露，當事人家住北投，因親人曾經受到新北市社會局的協助，因此特別指定捐款。新北市副市長劉和然代表受贈並表示，感謝捐款人的愛心。

台灣彩券公司董事黃志宜表示，今年4月25日威力彩開出頭獎9.5億元，有2注分別由南投及北投兩家彩券行開出，其中家住北投的中獎人委託捐贈2千萬元要給新北市好日子愛心大平台。據悉是因為親人曾受過幫助，因此希望捐款回饋，以幫助更多人，可說是善的循環。

「透過一張彩券，讓台灣好事發生。」黃志宜表示，台彩受中國信託銀行委託發行公益彩券以來，從2007年迄今，已為政府創造彩券盈餘高達4126億元，累積中獎人捐款有56億元，捐助超過200個團體，受惠遍及20個縣市，執行了1318個社福方案，估計有763萬人次受益，對象從小孩到老人和身心障礙的朋友，甚至造福了全國4萬3千名彩券經銷商因此而有穩定的收入。

劉和然代表新北市長侯友宜受贈，劉和然表示，非常感謝捐款人，給新北市最多的金額，這筆善款將悉數用在長輩及弱勢家戶身上，包含固齒塗氟計畫、敬老眼鏡和銀髮俱樂部智慧升級，以全面守護長輩健康；另外也提供急需者使用的待用餐，以及弱勢家庭的急難救助金。

另外，當事人也有捐出1千萬元給台北市政府。這筆善款將用在照顧老人及弱勢家庭身上，預計會有31萬人次受益。

台彩總經理謝志宏、中國信託慈善基金會副執行長林美吟等人，陪同黃志宜一起捐贈。社會局長張錦麗和衛生局副局長高淑真，則帶著銀髮長輩和弱勢家戶代表，一起表示感謝。

台彩公司董事黃志宜（左）代表威力彩頭獎得主捐贈2千萬元，由副市長劉和然代表受贈。記者江婉儀／攝影
台彩公司董事黃志宜（左）代表威力彩頭獎得主捐贈2千萬元，由副市長劉和然代表受贈。記者江婉儀／攝影

新北市長 彩券行 捐款

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