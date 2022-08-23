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熊好券1.0六千間合作店家沒收到 2.0推導客活動誘消費

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議會財建委員會今天進行「熊好券執行效益及熊好券1.0實施情形分析與2.0調整規劃（對應1.0結果之調整）」專案報告。記者徐偉真／攝影
台北市議會財建委員會今天進行「熊好券執行效益及熊好券1.0實施情形分析與2.0調整規劃（對應1.0結果之調整）」專案報告。記者徐偉真／攝影

北市政府今年將再發熊好券2.0，預計9、10月推出。議員指出，之前的熊好券1.0部分券別過度集中大型或連鎖店家，導致小型店家沒收到券，毫無振興效益。台北市商業處今天表示，熊好券2.0有導客活動，民眾在活動期間到特定店家用券，消費同一票券滿三張者就能再獲得三張同類票券，額滿為止。

台北市議會財建委員會今天進行「熊好券執行效益及熊好券1.0實施情形分析與2.0調整規劃（對應1.0結果之調整）」專案報告。

議員邱威傑說，先前的熊好券有約6千間合作店家沒有收到任何券，市集券有將近一半店家沒收到券，饗購券則是約三成，其中有60%券是連鎖店家收到，25%給百貨公司，其他才是小商家，受到疫情衝擊，相信百貨公司和連鎖店家生意也受到影響，但和小型店家相比，百貨和連鎖店家抗打擊能力較強，若熊好券2.0仍無法讓更多小店家受惠，就是沒有解決最大痛點。

議員林亮君和苗博雅關切住宿券和藝文券的使用情形。苗博雅說，市府局處在報告中提到店家沒收到券的原因，演藝團體因為用售票平台所以無法收藝文券，運動場館因為是會員制或預約制所以無法用券支付，但中央政府發行的三倍券就沒有類似問題，質疑熊好券的準備不夠周全。

商業處長高振源說，分析熊好券1.0的使用方式，發現民眾習慣在平常有去的店家消費，因此今年有導客及引誘消費活動，為特定店家編列六千萬元預算，民眾在活動期間到饗購券、藝文券和運動券的特定店家用券，只要消費同一票券滿三張者，就可再獲得三張該同類票券，額滿為止，特定店家會排除百貨和一般店家。

觀光傳播局表示，熊好券2.0的住宿券會用保留款，總經費約2350萬元，這次規劃中獎者拿到的一千元是兩張面額五百元的券，使用起來較為方便，目前已經有380間旅宿業報名，使用時間會配合北市府，另外也有加碼，店家每收一張就加碼5%獎勵，民眾則是可以抽觀光巴士餐車門票。

文化局表示，熊好券1.0和表演團體平台的確有系統對接問題，這次會改進。體育局表示，之前和運動業者溝通，因為多採會籍制，比較不容易使用運動券，這次和業者溝通，還是有單次入場，2.0券也有擴大範圍，先前有民眾反應希望能用於觀賽，這次也開放運動服務業。

北市 熊好券

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