快訊

9月登記參選前宜檢起訴 林姿妙心痛委屈：不意外

「哥哥回家了！」台南殺警案招魂聲聲泣 曹瑞傑阿嬤起乩道士點頭允

返回母港 雷根號「不穿過台灣海峽」代表美國怯懦了？

民憂石門水庫溪流見底乾旱 北水局：蓄水7成供水穩定

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
天氣高溫，石門水庫上游大漢溪水銳減，復興區羅浮橋段溪流快要見底，面臨乾旱。記者曾增勳／攝影
天氣高溫，石門水庫上游大漢溪水銳減，復興區羅浮橋段溪流快要見底，面臨乾旱。記者曾增勳／攝影

最近天氣持續高溫炎熱，桃園石門水庫的大漢溪上游，溪水銳減，溪流大半乾枯、快要見底，民眾擔心乾旱缺水來臨，水利署北區水資源局今天上午表示，近日水庫集水區降雨少，入流量減少，蓄水率約達76.3%，供水穩定。

北區水資源局表示，最近5、6天來，集水區降雨減少，石門水庫上游溪水減少，水庫入流量減少，至今天中午，水位239公尺、蓄水量1.57億立方公尺、蓄水率約76.3%，與近5 年平均蓄水量相當，將透過節水和管控措施維持蓄水量。

北水局表示，石門水庫上游集水區溪流水位降低，水流最後併入水庫，目前仍屬豐水期，颱風晚到，由於今年2期稻作進入木田期，農業灌溉用水需要減少，因此民生供水可管控維持7成以上，目前供水穩定，暫無缺水之虞。

天氣高溫，石門水庫上游大漢溪水銳減，復興區復興橋段溪流快要見底，面臨乾旱。記者曾增勳／攝影
天氣高溫，石門水庫上游大漢溪水銳減，復興區復興橋段溪流快要見底，面臨乾旱。記者曾增勳／攝影

石門水庫 水資源 桃園

延伸閱讀

基隆幸福華城漏水問題有解 催生高地社區供水改善方案

全台供水正常僅基隆、汐止亮燈 林右昌赴貢寮壩了解水情

長江流域旱情嚴重 陸水利部：從最不利情況出發

長江流域61年最嚴重乾旱 嘉陵江變嘉陵「工」廣場

相關新聞

7劇團12場巡迴開跑 鄭運鵬：邀請桃園小勇者一起出發

「勇者號，出任務！」民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今在桃園區青溪公園市民廣場開記者會，預告本週六將展開首場親子劇團活動，現場...

民憂石門水庫溪流見底乾旱 北水局：蓄水7成供水穩定

最近天氣持續高溫炎熱，桃園市石門水庫的大漢溪上游，溪水銳減，溪流大半乾枯、快要見底，民眾擔心乾旱缺水來臨，水利署北區水資...

竹市西大路地下道改善工程進度超前 29日上午6點通車

新竹市西大路地下道為市區連接園區的重要道路，每日尖峰期車潮眾多，為改善整體防水、抽水設施、增加照明、補強結構、整合景觀等...

頭份國中新建教學大樓動土 蘇貞昌允諾追加5千多萬元

苗栗縣頭份國中新建教學大樓經過6年的籌備與規劃，今天上午舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌受邀出席，當場允諾5千多萬元的工程追...

竹縣防疫、流感接種率優全國平均 獲衛福部6獎項肯定

COVID-19疫情肆虐，新竹縣自2020年1月20日成立防疫應變中心，衛生局全員投入不分不分日夜、假期，提供24小時疫...

跨縣市借還無縫接軌 苑裡、竹南增設60柱YouBike2.0

苗栗縣政府方便YouBike跨縣市借還，鄰近台中市、新竹市的苑裡鎮及竹南鎮，9處增設60柱YouBike2.0系統，並於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。