民憂石門水庫溪流見底乾旱 北水局：蓄水7成供水穩定
最近天氣持續高溫炎熱，桃園市石門水庫的大漢溪上游，溪水銳減，溪流大半乾枯、快要見底，民眾擔心乾旱缺水來臨，水利署北區水資源局今天上午表示，近日水庫集水區降雨少，入流量減少，蓄水率約達76.3%，供水穩定。
北區水資源局表示，最近5、6天來，集水區降雨減少，石門水庫上游溪水減少，水庫入流量減少，至今天中午，水位239公尺、蓄水量1.57億立方公尺、蓄水率約76.3%，與近5 年平均蓄水量相當，將透過節水和管控措施維持蓄水量。
北水局表示，石門水庫上游集水區溪流水位降低，水流最後併入水庫，目前仍屬豐水期，颱風晚到，由於今年2期稻作進入木田期，農業灌溉用水需要減少，因此民生供水可管控維持7成以上，目前供水穩定，暫無缺水之虞。
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