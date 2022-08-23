民憂石門水庫溪流見底乾旱 北水局：蓄水7成供水穩定

最近天氣持續高溫炎熱，桃園市石門水庫的大漢溪上游，溪水銳減，溪流大半乾枯、快要見底，民眾擔心乾旱缺水來臨，水利署北區水資源局今天上午表示，近日水庫集水區降雨少，入流量減少，蓄水率約達76.3%，供水穩定。

北區水資源局表示，最近5、6天來，集水區降雨減少，石門水庫上游溪水減少，水庫入流量減少，至今天中午，水位239公尺、蓄水量1.57億立方公尺、蓄水率約76.3%，與近5 年平均蓄水量相當，將透過節水和管控措施維持蓄水量。