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新北舉辦國際商洽會 估創15億營業額
為協助新北市企業與國際接軌，新北市府今起兩日於新板希爾頓舉辦「2022新北市國際採購商洽會」，邀集11國家52間海外買主及在台外商，與逾百家國內廠商對接，經發局預估依往年經驗可創造至多15億元營業額。
2022新北市國際採購商洽會今年以5G及AIoT串聯智慧觀光與零售、智慧車聯與電動車、智慧製造、智慧健康及金融科技五大洽談主題，邀集國際買主及在台外商齊聚新北市與新北業者進行商洽。
新北市長侯友宜表示，新北市辦理國際採購商洽會，與更多國際人士接觸，帶動新北產業外銷，商洽會與11國家、國外52企業，媒合台灣111間廠商，透過元宇宙、5G等方式擴展智慧生活，藉平台商洽會帶動15億產值，新北這段時間招商一條龍，吸引3300億元投資，新北透過6大產業佈局持續蓬勃發展，經濟發展是當前最重要市政工作 ，期待這次商洽會產值超過15億元。
經發局表示，本次採洽會為期兩天，總計邀請包含立陶宛、義大利、巴西等11國買主參與。另外今年也透過隸屬於韓國科學技術情報通信部的全球元宇宙協會邀請5家針對元宇宙、金融科技及智慧城解決方案有採購需求買主，與台灣業者進行對接，希望藉由本活動找到合作夥伴，佈局全球5G和元宇宙應用市場。
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