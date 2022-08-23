新北舉辦國際商洽會 估創15億營業額

為協助新北市企業與國際接軌，新北市府今起兩日於新板希爾頓舉辦「2022新北市國際採購商洽會」，邀集11國家52間海外買主及在台外商，與逾百家國內廠商對接，經發局預估依往年經驗可創造至多15億元營業額。

2022新北市國際採購商洽會今年以5G及AIoT串聯智慧觀光與零售、智慧車聯與電動車、智慧製造、智慧健康及金融科技五大洽談主題，邀集國際買主及在台外商齊聚新北市與新北業者進行商洽。

新北市長侯友宜表示，新北市辦理國際採購商洽會，與更多國際人士接觸，帶動新北產業外銷，商洽會與11國家、國外52企業，媒合台灣111間廠商，透過元宇宙、5G等方式擴展智慧生活，藉平台商洽會帶動15億產值，新北這段時間招商一條龍，吸引3300億元投資，新北透過6大產業佈局持續蓬勃發展，經濟發展是當前最重要市政工作 ，期待這次商洽會產值超過15億元。