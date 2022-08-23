錦州街社宅上梁 柯文哲：盼帶動地區都更助力

台北市長柯文哲今天上午出席錦州街基地社會住宅新建工程上梁典禮，柯致詞表示，錦州街社宅未來完工，除提供社福空間，也盼帶動周邊都市更新。周邊參與都市更新居民只要時間趕得上，會讓參與都更的民眾免抽籤住進來，都更完再搬回，目前廣慈已經開始推動此政策，讓社宅提供都更參與者暫時居住的空間，成為社區都更助力，

北市工務局新工處表示，錦州社會住宅新建工程是台北市推動住宅政策的標竿，本體工程為地上20層、地下4層的公共住宅，總工程經費22億元，一樓將進駐老人日照中心、非營利幼兒園，也會設置區民活動中心。

新工處處長林昆虎表示，期許在社區興建新穎現代化的社會住宅，翻轉一般大眾對傳統公宅的刻板印象；再來是高優質的社會住宅空間品質，轉變市民對社會住宅的負面觀感。本工程規畫設計時，即取得綠建築銀級候選證書及智慧建築合格級候選證書，將建構出具現代化的優質安全住宅社區。