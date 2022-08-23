明年2月才完成主體建築 新北美術館打造藝術巴士到野柳

三鶯文創整合計畫一環的新北市立美術館，預計明年2月主體建築才會完工。為在籌建期間持續推廣藝術教育，美術館打造藝術行動巴士「ARTGOGO新北美術號」，從8月27日起至9月18日停駐在野柳地質公園，服務北海岸的民眾。

新北市立美術館原定今年4月完工，但因原物料上漲、缺工等問題，導致工程進度落後，明年2月主體建築才會完工，不過新美館籌備處主任陳春美說，會加緊腳步讓戶外園區能在今年底開放，不僅可以放置裝置藝術，也可以提供民眾休閒育樂去處，此外也計畫先在戶外園區舉辦展演活動。

為在籌建期間持續推廣藝術教育，美術館打造ARTGOGO新北美術號，新北兒童藝術節的駐點甫結束，便馬不停蹄駛入北海岸。車體內多項可動手操作的遊戲式體驗裝置，透過動手操控，感受裝置中的光影與動物剪影之微妙變化。

另外，藉由遊戲引導小朋友認識色彩三要素—色相、明度及彩度，並以新北市美術館的建築意象、新北市知名地景觀音山及野柳當地的野柳女王頭等這些新北市獨一無二的在地景地形，延伸成立體方塊拼圖，讓小朋友們從做中玩、玩中學，寓教於樂。

除再現新北市經典前輩藝術家作品，也加碼加入畫作語音導覽，透過視覺、聽覺的多方感受，拉近大眾與藝術作品的距離，藝術將不再遙不可及；還有從賽璐璐片素材，套疊拼貼出自己的美術館故事，完成後還能將手作作品帶回家。