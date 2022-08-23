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避免颱風或豪大雨時潛在問題 新北中原抽水站蓄水試抽

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中原抽水站共有6台機組執行蓄水試抽。圖／新北水利局提供
中原抽水站共有6台機組執行蓄水試抽。圖／新北水利局提供

「馬鞍」颱風今晚起影響台灣，防汛情形也引發關注，新北今晚8時起，做中原抽水站維護管理之例行性蓄水試抽作業，預計明日中午前完成，作業期間不影響防洪操作，且會隨時監視中原溝水位及堤外抽排水情形，以減少對中原溝水質之影響。

新北水利局說明，中原抽水站共有6台抽水機組，總抽水量為每秒可抽排24立方公尺，蓄水試抽作業是抽水站維護管理之例行性工作，主要測試抽水機實際抽水功能。汛期間（5月至11月），各站每月辦理1次；非汛期間（12月至隔年4月30）各站每2個月辦理1次，試抽期間抽水站人員持續密切注意水位變化，隨時應變。

水利局表示，中原抽水站平時無風雨時，可利用堤防內外的水位高低差，開啟重力水門，讓市區下水道水，自然排放於河川內，中原溝靠著水持續流動減低異味問題，當抽水站前池水位達到起抽水位時，抽水站人員就啟動機組，將市區水排放至堤外，全力保障市民生命財產的安全。

水利局長宋德仁表示，抽水站要能正常發揮防汛功能，除平時落實機組檢查及維護保養外，也有定期辦理蓄水試抽的其必要性，將潛在問題找出並處理，同時讓抽水站人員可應對颱風或豪大雨時，提升各種災害的應變能力；如有發布颱風警報或發生豪雨等情形，將立即恢復正常防汛操作，請民眾放心。

水利局於111年8月23日2今晚8時起，執行中原抽水站蓄水試抽作業。圖／新北水利局提供
水利局於111年8月23日2今晚8時起，執行中原抽水站蓄水試抽作業。圖／新北水利局提供

水利局 颱風 新北

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