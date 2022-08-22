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大逆轉！南市殺警案專案小組晚間比對身形 排除原鎖定嫌犯

台中3萬4千學生確診 教育局：依教部指示啟動防疫新制

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳成添要求教育局疫情前展開視訊器材整備，完善教學資源。圖／陳成添提供
台中市議員陳成添要求教育局疫情前展開視訊器材整備，完善教學資源。圖／陳成添提供

國中小學8月30日開學，中央疫情指揮中心預測疫情恐9月再起，台中市藍綠議員關切開學防疫整備。教育局長楊振昇說目前全市確診學生3萬4000多人，教育部規定開學後，前3周採現行「1人確診、全班停課3天、採遠距教學」措施，第4周開始由學校提供快篩，隔天快篩陰者繼續上課。

市議員陳成添說，未來疫情如何演變還是未知數，台中須隨時準備好線上教學能力與器材，以往出現有平板不足需自籌、市區學生多導致網路卡住、偏鄉學校網速不足、軟硬體還沒到位等現象，要求教育局提供協助。

教育局長楊振昇說，行政院的4年生生用平板計畫500億經費，台中分配到11億元，台中市原有平板約2萬6000台，其中學生借用約6000台，有中央補助後，教育局將再購置6萬台平板，硬體方面是夠用的。偏鄉學校每人一台平板、市區學校每6間班級就增設一間智慧型教室等，每間學校都能改善、充實教學。

陳成添建議，其中偏鄉學生的需求更要照顧到，從軟硬體、網路狀況到數位師資補足等，教育局一定要協助他們做改善、讓他們也能得到與市區同樣充足的教育資源。

議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤提到開學前整備清消，楊振昇說，環保局從8月20到26日為全市高中職以下各級學校清消，即日起至29日校園暫停開放。

議員員蔡成圭關切學生打疫苗情形，楊振昇說全市12到17歲第1劑已施打94.7%、第2劑84.4%、第3劑60%；5至11歲的第1劑為79.5%、第2劑49.7%；6個月至4歲為22.1%，呼籲踴躍施打，開學提升保護力。

楊振昇說，師生入校須量體溫、公共區域加強清消，用餐時應使用隔板入座，不得併桌且禁止交談，用餐完畢落實桌面清消，視中央流行疫情指揮中心及教育部相關規範調整。

教育局 偏鄉學校 疫情

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